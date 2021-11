Assange recibe permiso para casarse en prisión

12 de Noviembre - El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, recibió permiso para casarse en prisión con su pareja, Stella Moris, informaron las autoridades británicas.



Assange ha estado detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres desde 2019 mientras se resiste a un intento de Estados Unidos de extraditarlo bajo cargos de espionaje.



La pareja comenzó su relación durante los siete años que Assange vivió en la embajada de Ecuador en Londres, donde buscó evitar ser extraditado a Suecia por acusaciones de delitos sexuales no relacionados. Assange y Moris, una abogada nacida en Sudáfrica, tienen dos hijos pequeños: Gabriel, de 4 años, y Max, de 2.



"Me alivia que prevaleciera la razón y espero que no haya más interferencias con nuestro matrimonio", declaró Moris.



En enero, un juez rechazó una solicitud de Estados Unidos para extraditar a Assange, pero él permanece en prisión mientras un tribunal superior sopesa una apelación del gobierno de Estados Unidos.



Assange y Moris hicieron pública su relación en abril de 2020 y habían solicitado permiso a las autoridades penitenciarias para casarse.



Amenazaron con emprender acciones legales contra el director de la prisión y el secretario de Justicia, Dominic Raab, acusándolos de tratar de impedir su matrimonio.



"La solicitud del señor Assange fue recibida, analizada y procesada de la manera habitual por el director de la prisión, como con cualquier otro prisionero", aseguró el jueves el Servicio Penitenciario en un comunicado.



Aún no se ha fijado una fecha para la boda.



Los fiscales estadounidenses han acusado a Assange de 17 cargos de espionaje y un cargo de uso indebido de computadoras en relación con la publicación de WikiLeaks de miles de documentos militares y diplomáticos filtrados hace una década.