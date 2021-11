Ecuador: disponen embargo de cuentas de expresidente Correa

12 de Noviembre - La Procuraduría General del Estado de Ecuador informó el viernes que dispuso el embargo de las cuentas bancarias de 17 sentenciados en un millonario caso de corrupción, entre ellos el expresidente Rafael Correa, su ex vicepresidente Jorge Glas, otros altos funcionarios de ese gobierno y de empresarios involucrados en el caso.



En un mensaje en su cuenta de Twitter, el organismo precisó que las cuentas de los sentenciados fueron embargadas tras un disposición del Tribunal de Ejecución de la pena, integrada por tres jueces con el propósito de que ese dinero ingrese a la cuenta del Tesoro.



“Ejecutada esta acción, la Procuraduría solicitará el mismo Tribunal que disponga el embargo de los bienes muebles e inmuebles registrados a nombre de los condenados”, dijo esa entidad en un documento, donde señaló que “no cejará en su trabajo de hacer cumplir lo dispuesto en las sentencias”.



El Tribunal también dispuso a los condenados el pago total de 14,7 millones de dólares.



A inicios de abril de 2020 la justicia ecuatoriana también los condenó a ocho años de prisión luego de comprobarse que crearon una red de millonarios pagos ilegales a cambio de la entrega de obras públicas.



Correa, que ha negado las acusaciones aduciendo que es víctima de una persecución política, vive en Bélgica junto a su familia desde mayo de 2017 luego de traspasar el poder a su amigo y sucesor Lenín Moreno, de quien se distanció poco después en medio de acusaciones mutuas.



La justicia ecuatoriana no ha logrado extraditar al expresidente (2007-2017).



El exmandatario, de 58 años, no cumplirá ninguna sentencia mientras se encuentre en Europa pero tampoco podrá regresar a Ecuador debido a que el delito por el que fue condenado es imprescriptible. Además, Correa y Glas, quien está en prisión hace casi cuatro años, fueron inhabilitados para participar en política por 25 años.



La trama de corrupción fue descubierta inicialmente por una investigación periodística.