Piñera no podrá salir de Chile durante el juicio político

Sebastián Piñera, presidente de Chile Credito: Web

09-11-21.-El presidente de Chile, Sebastián Piñera, quedó inhabilitado para salir del país hasta que el Senado resuelva sobre el juicio político que la Cámara de Diputados inició en su contra por supuestas irregularidades en la venta de un polémico proyecto minero.



A diferencia de lo que sucede cuando se abre un juicio político a otras autoridades, en el caso del presidente, este no queda suspendido de sus funciones mientras se lleva a cabo el proceso, pero no podrá ausentarse del país sin acuerdo del Parlamento.



Tras una maratoniana sesión parlamentaria de casi 24 horas, la Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes por 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones realizar un juicio político para destituir a Piñera por las supuestas irregularidades reveladas en la investigación de los papeles de Pandora.



El proceso, denominado en Chile acusación constitucional, fue presentado el pasado 13 de octubre por la oposición acusando al gobernante de haber faltado al principio de «probidad» y «comprometer gravemente el honor de la Nación».



Tras la aprobación del juicio político por los diputados, el procedimiento se trasladó ahora al Senado, que en los próximos días resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable de aquello de lo que se le acusa.



Para declarar si procede la acusación en contra del presidente, en el Senado se necesitará la aprobación por los dos tercios de la Cámara, esto es al menos 29 votos favorables de los 43 escaños que hay y de los que la oposición controla 24.

Efe (https://www.efe.com/)