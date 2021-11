Radar antinarcóticos queda fuera de servicio en Ecuador

8 de Noviembre - Un radar recién instalado para localizar vuelos irregulares ligados al narcotráfico en la costa central de Ecuador está fuera de servicio desde el domingo debido a una explosión registrada y que las autoridades no descartan que sea a causa de un atentado, se informó el lunes.



El ministro de Defensa, Luis Hernández, afirmó en rueda de prensa que el país "vive el acoso del narcotráfico, es una amenaza muy seria para el país, para el Estado" y destacó que "he dado disposiciones que en el corto tiempo se corrija esta limitación que tenemos en el espacio aéreo. Contamos con otros medios para subsanar este problema. Ya se ha ordenado el despliegue de otros elementos para compensar".



Añadió que se espera el informe de la policía "que recogió ciertos materiales en el lugar donde se produjo la explosión y esos materiales están en el laboratorio respectivo y la policía va a tener los resultados mañana en la tarde".



Ese dispositivo, que entró en funcionamiento el 27 de octubre, custodiaba el espacio aéreo para neutralizar vuelos que durante años se desplazaron casi sin inconvenientes sobre la provincia de Manabí, en la costa central del país, donde las autoridades han localizado y bloqueado unas 40 pistas aéreas clandestinas.



El cerro de Montecristi, 262 kilómetros al suroeste de Quito, es el punto más alto de la provincia de Manabí, con una perspectiva ideal para vigilar el mar y la zona terrestre de ese sector.



Antonio Puga, comandante general de la Fuerza Aérea, expresó en rueda de prensa que "la antena del radar de Montecristi ha sufrido un daño. Este daño no ha dejado momentáneamente con el radar sin uso. Estamos manejando algunas hipótesis, es un daño menor". Añadió que el asunto está bajo investigación de la fiscalía y que "el tiempo que nos va a tomar recuperar el radar de Montecristi, dependerá de los daños causados internamente. Es un equipo electrónico y debemos comprobar todas las tarjetas electrónicas", aunque garantizó están en marcha otras acciones para custodiar el espacio aéreo.



En los últimos tres años se han neutralizado o se han accidentado unas 11 avionetas vinculadas con carteles mexicanos de la droga y se han detenido a 36 personas entre pilotos y cómplices.



El presidente Guillermo Lasso dijo a la prensa que "no tenemos certeza absoluta, no puedo afirmar que se haya dado, que se haya producido un atentado".



En lo que va del año, agentes antinarcóticos de Ecuador han decomisado casi 160 toneladas de drogas, principalmente cocaína con destino a Estados Unidos y Europa, por encima las 128 toneladas capturadas el año