La Habana: Comienzan administrar dosis refuerzo antiCovid-19

08.11.21 - La dosis antiCovid-19 de refuerzo será administrada a partir de hoy en la capital de Cuba, donde la primera etapa está dirigida al personal de la salud.



Serán empleados las inmunógenos nacionales Soberana Plus y Soberana 01, este último cuando esté aprobada su utilización por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos.



En el caso de la población ya vacunada, la propuesta es comenzar después del día 20 del mes en curso, en los siete primeros municipios que fueron inmunizados en la capital: Guanabacoa, San Miguel del Padrón, Habana del Este, Regla, Boyeros, Cotorro y Arroyo Naranjo.



El refuerzo –un proceso voluntario- será una dosis única para los que tienen el esquema completo hace varios meses, explicaron las autoridades del ministerio de Salud Pública.



Según la directora de investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas, Dagmar García se quiere saber qué ocurre tras el refuerzo, constatar la capacidad de Soberana 01 para esta función y comparar sus resultados en relación con la Plus.



Las evidencias de una favorable duración de la respuesta en vacunados con ambos inmunógenos, los positivos resultados al evaluar el efecto booster (refuerzo) en los dos casos, así como el refuerzo de Soberana 01 para inmunizados con la vacuna Pfizer, comentó García citada por la Agencia Cubana de Noticias.



Miladys Limonta, coordinadora de proyectos de desarrollo de candidatos vacunales antiCovid-19 del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, resaltó la idoneidad de Abdala para estimular la respuesta inmunológica como dosis de refuerzo.



El inmunógeno –el primero en crearse y producirse en América Latina y el Caribe- demostró esa capacidad en individuos convalecientes, sujetos previamente vacunados con otras formulaciones, como Sputnik y Sinopharm, y en aquellos inmunizados cinco meses antes con el esquema completo de Soberana 02 más Plus, así como con la propia Abdala, argumentó Limonta.



Existen evidencias de que la protección contra las variantes resistentes del virus es mayor en la medida en que aumenta el título de anticuerpos, y las dosis de refuerzo garantizan la selección de los clones de memoria y una superior duración de la respuesta inmune, concluyó Limonta.