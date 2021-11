Southwest Airlines investiga posible insulto a Biden

1º de Noviembre - Southwest Airlines está llevando a cabo una investigación interna después de que uno de sus pilotos usó una frase que se convirtió en un sustituto para insultar al presidente estadounidense Joe Biden durante el saludo del piloto a los pasajeros a través del sistema de altavoces del avión.



La aerolínea anunció su investigación el domingo después de que The Associated Press informó sobre el incidente en una historia sobre el creciente uso de la frase "Vamos, Brandon", un eufemismo en círculos conservadores para referirse a una vulgaridad (CDM Biden) dirigida a Biden.



El uso de la frase por parte del piloto provocó susurros y gestos de asombro de algunos pasajeros en el vuelo de Houston a Albuquerque, Nuevo México, el viernes. Una reportera de AP estaba en dicho avión.



Southwest Airlines Co., con sede en Dallas, dijo en un comunicado que "abordaremos la situación directamente con cualquier empleado involucrado mientras le recordamos a todos los empleados que la expresión pública de opiniones personales mientras están de servicio es inaceptable".



"La perspectiva individual de un empleado no debe interpretarse como el punto de vista de Southwest y sus 54.000 empleados colectivos", dice el comunicado de la aerolínea.



La frase surgió después de un incidente del 2 de octubre en una carrera de NASCAR en Alabama ganada por Brandon Brown, un piloto que estaba siendo entrevistado por un reportero de NBC Sports.



La multitud detrás de Brown cantaba algo, y el reportero sugirió que estaba diciendo "Vamos, Brandon" para animar al conductor. Pero eventualmente quedó claro que la multitud coreaba: "CDM, Joe Biden".



Desde entonces, la frase ha sido pronunciada en la Cámara de Representantes por un legislador republicano y utilizada con frecuencia por los críticos de Biden en las redes sociales y en las protestas para criticar al presidente demócrata.