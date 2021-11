El mundo supera oficialmente los 5 millones de muertes por COVID-19

Cementerio de Caju, en Río de Janeiro, el 24 de marzo pasado, un día después de registrar 3.000 muertes en 24 horas Credito: Getty Images

La cifra global de muertos por el COVID-19 superó este lunes (01.11.2021) los 5 millones, con Estados Unidos, Brasil e India como los países más golpeados, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. En total, se han registrado más de 246 millones de contagios desde que se inició la pandemia a comienzos de 2020.



"Los cinco millones de muertos son un claro aviso de que no podemos bajar la guardia, de que sigue habiendo (...) hospitales saturados y trabajadores sanitarios agotados, mientras continúa el riesgo de que nuevas variantes se extiendan y cuesten más vidas", dijo el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en un comunicado. Guterres añadió que esta cifra "devastadora" muestra que "el mundo está fracasando, pues mientras los países ricos están administrando terceras dosis de vacunas anticovid, sólo un cinco por ciento de la población africana está vacunada".



La cifra real podría ser todavía mucho más alta

La cifra real de fallecidos es seguramente superior a esos 5 millones de personas, un conteo establecido a partir de los balances oficiales diarios de cada país. Si se toma como referencia la sobremortalidad relacionada con el coronavirus, el balance podría ser dos o tres veces mayor, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). Usando esa metodología, la revista The Economist estimó el número de fallecidos en 17 millones de personas.



"Este balance me parece más creíble", explica a la AFP Arnaud Fontanet, epidemiólogo francés. Sea como sea, la cifra de muertos es inferior a otras pandemias como la llamada gripe "española" (1918-1919), que dejó entre 50 y 100 millones de fallecidos; o los 36 millones de muertos a causa del sida en los últimos 40 años. Sin embargo, el coronavirus "provocó muchos muertos en poco tiempo", asegura el virólogo francés Jean-Claude Manuguerra. Y "si no se hubieran tomado medidas como la restricción de desplazamientos y la vacunación, habría sido mucho más dramático", según Fontanet.



Estados Unidos es el país con mayor saldo mortal, con más de 745.800 fallecidos; seguido por Brasil, por encima de los 607.800; e India con más de 458.000 muertos, según los datos del centro universitario estadounidense. Siguen México y Rusia. En algunos países, la pandemia está en retroceso. En otros, está en su peor momento. Rusia registró hoy por tercer día consecutivo más de 40.000 nuevos casos, cerrando el mes con un millón de contagios. Y Alemania valora reabrir los centros de vacunación para impulsar la tercera dosis y romper la tendencia al alza de las últimas semanas.



*Con información de afp/efe