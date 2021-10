Estudio: Inmunidad por vacuna COVID, mejor que por infección

30 de Octubre - Las autoridades de salud de Estados Unidos ofrecieron más evidencia el viernes de que las vacunas dan mayor protección contra el COVID-19 que la inmunidad obtenida por haberse infectado.



Las personas no vacunadas que se infectaron con el nuevo coronavirus meses antes tenían 5 veces más probabilidades de contagiarse de nuevo que las personas totalmente inoculadas que no se habían contagiado, concluyeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en un nuevo estudio.



“Esta información muestra, con bastante solidez, que las vacunas protegen más contra el COVID asintomático”, dijo el doctor Mike Saag, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Alabama en Birmingham, quien no participó en el estudio.



La investigación examinó información de casi 190 hospitales en nueve estados. Los investigadores tomaron en cuenta a unos 7.000 pacientes adultos que fueron hospitalizados este año con enfermedades respiratorias o síntomas similares a los del COVID-19.



Unos 6.000 de ellos habían sido vacunados totalmente con las dosis de Moderna o Pfizer de tres a seis meses antes de que fueran a parar a hospitales. Los otros 1.000 no estaban vacunados, pero se habían infectado con el coronavirus de tres a seis meses antes.



Aproximadamente 5% de los pacientes vacunados dieron positivo al coronavirus, frente a cerca de 9% de los del grupo de no vacunados. Los investigadores incluyeron otros puntos, entre ellos la edad y qué tanto virus circulaba en distintas áreas, y llegaron a la conclusión de que el grupo no vacunado corría un riesgo aún mayor.



El estudio tuvo resultados similares a algunas investigaciones anteriores, incluyendo estudios que hallaron niveles más elevados de anticuerpos en los pacientes vacunados.



Saag consideró que la investigación está bien hecha y es convincente. Dijo también que es información importante para los padres en una época en que el gobierno está preparándose para ampliar su campaña de vacunación a más niños.



“Ha habido muchas personas que han abogado por: ‘Bueno, dejemos simplemente que los niños se infecten’. Creo que esta información respalda la idea de que las vacunas funcionan mejor en general, y probablemente funcionan mejor en niños de entre 5 y 11 años”, señaló Saag.



No hubo información suficiente para alcanzar alguna conclusión sobre la vacuna de Johnson & Johnson, indicaron los autores.



