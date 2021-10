Prueba de ADN confirma existencia de descendiente vivo del líder nativo americano Toro Sentado

29-10-21.-Ernie LaPointe llevaba muchos años afirmando que tenía un parentesco con el histórico líder nativo americano, Toro Sentado. Ahora, podrá reclamar que trasladen los restos de su bisabuelo a un lugar más apropiado.



Mediante una prueba de ADN obtenida de un mechón de cabello, se confirmó que un hombre es bisnieto de Toro Sentado, un histórico líder nativo americano, lo que ahora es considerado como la primera vez que las pruebas genéticas corroboran una relación familiar entre una figura histórica y un descendiente vivo, según un artículo publicado por Science Advances el miércoles (27.10.2021).



El logro fue posible gracias a una nueva técnica que puede producir información genética útil a partir de una muestra pequeña o fragmentada de ADN antiguo, desarrollada por un equipo de científicos dirigido por el profesor Eske Willerslev de la Universidad de Cambridge y el Centro de Geogenética de la Fundación Lundbeck en Dinamarca.



De esta manera, en la actualidad se pueden implementar los mismos métodos genéticos para investigar a otras figuras históricas, desde el forajido Jesse James hasta la familia del zar ruso, sempre y cuando se disponga del ADN antiguo.



ADN, sin importar el género

Estudios genéticos antiguos han buscado coincidencias entre el ADN específico en el cromosoma "Y" transmitido por la línea masculina o, si la persona muerta era mujer, el ADN específico en las mitocondrias transmitido por la madre.



En este caso, ninguno de los dos pudo ser utilizado, ya que el hombre, Ernie LaPointe, de 73 años, afirmó estar relacionado con Toro Sentado por parte de su madre, explicó Willerslev. En su lugar, él y sus colegas encontraron una manera de buscar ADN "autosómico" no específico del sexo.



Localizaron una pequeña cantidad de ADN autosómico en la muestra de cabello, luego desarrollaron un método computacional para compararlo con el ADN de LaPointe y otros 13 miembros de la tribu Lakota Sioux, para ver si las similitudes en el genoma realmente indicaban una relación cercana o eran un lugar común.



"Basándonos en eso, podemos estimar el nivel de parentesco con Toro Sentado, y eso encaja con el bisnieto", confirmó Willerslev, y agregó: "Estamos 100% seguros".



"A lo largo de los años, muchas personas han tratado de cuestionar la relación que mis hermanas y yo tenemos con Toro Sentado", contó LaPointe.



Derechos del bisnieto a elegir dónde enterrar a Toro Sentado

LaPointe cree que los restos de Toro Sentado se encuentran actualmente en un sitio en Mobridge, Dakota del Sur, en un lugar que no tiene una conexión significativa con el guerrero y la cultura que representaba.



Si bien tenía registros históricos que daban fe de la relación, como certificados de nacimiento y defunción, LaPointe buscó la evidencia de un vínculo genético para ayudarlo a otorgarle el derecho a enterrar los restos de su antepasado en un lugar más apropiado.



Toro Sentado, cuyo nombre real era Tatanka-Iyotanka (1831-1890), dirigió a 1.500 guerreros Lakota en la Batalla de Little Bighorn, en 1876, y acabó con el general estadounidense Custer y cinco compañías de soldados. Fue asesinado a tiros en 1890 por la "Policía India", que actuaba en nombre del gobierno de Estados Unidos.



*Con información de dw, efe, afp