Justicia española pide a EEUU garantías de DDHH en extradición de Hugo Carvajal

El ex general venezolano, Hugo “El Pollo” Carvajal Credito: Archivo EFE

28-10-21.-La Audiencia Nacional española acordó pedir a Estados Unidos garantías en la extradición del general venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, en lo que se refiere al trato relativo a derechos humanos y a la posibilidad de recurso.



Estados Unidos reclama al venezolano, antiguo jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela, por presuntos delitos de narcotráfico, tras ser detenido en España el pasado mes de septiembre.



Lo que decidió hoy la Audiencia Nacional es notificar el auto en el que acordó en su momento solicitar esas garantías, y ahora Estados Unidos tiene un plazo de 45 días para responder, según explicaron fuentes de este organismo español.



Según estas mismas fuentes, el auto ya estaba hecho pero no constaba que estuviera notificado y por este error procesal, la defensa de Carvajal pidió y consiguió que la pasada semana se paralizara la extradición del general.



Según señaló a Efe la abogada de Carvajal, María Dolores Argüelles, la intención era la de pedir garantías a Estados Unidos de que no va a ser condenado a cadena perpetua.



Ya la Audiencia Nacional española dio luz verde a la entrega de Carvajal en 2019, pero no se pudo hacer efectiva por su desaparición, y ahora se reactiva, tras su detención en Madrid el pasado mes de septiembre.