El Chapo de Guatemala es una mujer

26 de octubre - El mexicano Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán es tal vez el narcotraficante más conocido de los últimos tiempos, no solo por su poderío e influencia en México, sino también por protagonizar una de las fugas de prisión más famosas de la historia, pues fue a través de un túnel que cavó en prisión.



En Guatemala hay una mujer a la que se conoce popularmente como "Chapo" por haber escapado dos veces de prisión. Se trata de Marixa Lemus, una mujer de 51 años quien es conocida en su país también como "La Patrona".



Lemus fue vinculada en 2014 en el asesinato de su esposo, Álvaro Alfonso Mejía Estrada, por supuestamente cobrar un relevante seguro de vida que tenía su marido. A La Patrona también se le ha señalado por atentar contra el alcalde de Moyuta Jutiapa, Carlos Marroquín.



De hecho, la rivalidad de Lemus y Marroquín es bien compleja, pues se dice que ambos luchan por el poder del transporte y distribución de drogas en Moyuta. Esta disputa también se ha llevado a escenarios políticos, pues La Patrona fue candidata a la alcaldía de Moyuta, luego de que su hermana, Mayra, quien entonces era candidata a la alcaldía de la misma región fuera asesinada en un restaurante.



En abril de 2014, la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) anunció la desarticulación de una banda de secuestradores que se hacía llamar "La Patrona" y la cual estaba integrada por seis agentes de la policía y dos mujeres, una de ellas era Marixa Lemus, quien además era la cabeza de la organización junto con Sonia Elizabeth Lemus.



La Patrona fue encarcelada y procesada, aunque pronto estaría de nuevo en las calles. El 20 de mayo de 2016, poco más de dos años después de ser capturada, Marixa Lemus escapó de prisión por los barrancos de los alrededores de la cárcel para mujeres Santa Teresa.



Si bien no se ha podido esclarecer bien cómo logró el escape, algunas de las hipótesis sostienen que Marixa saltó de las paredes de la prisión con la ayuda de otras reclusas. Lemus escapó a eso de las 7:30 de la mañana con un leggin, una camiseta y unos tenis negros. Posteriormente, La Patrona fue recapturada cuando las autoridades la encontraron en un área boscosa cerca de la cárcel.



No pasó mucho tiempo para que La Patrona se volviera a escapar, aunque ahora de una manera más espectacular. En mayo del 2017 Lemus escapó de la cárcel Mariscal Zavala, considerada una prisión para "personajes relevantes" como el expresidente Otto Pérez Molina.



Según el reporte de las autoridades, La Patrona salió de la prisión disfrazada como guardia penitenciaria, lo que le costó el puesto al entonces director del Sistema Penitenciario, Nicolás García quien fue destituido el jueves 11 de mayo, horas después de la fuga.



Dos días después, el abogado de Lemus, Byron Manuel Santos Galindo, fue capturado en un allanamiento en su vivienda. En el allanamiento las autoridades encontraron US$55.000 en efectivo y Galindo fue llevado a prisión por no poder comprobar el origen del dinero.



Dentro de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades, ocho agentes del sistema penitenciario fueron capturados, señalados de facilitar la fuga de Lemus, pues todos estaban de turno el día del escape. De hecho, el 16 de mayo de 2017 un juez ligó a los agentes al proceso judicial por el delito de cooperación para la evasión.



Marixa Lemus logró estar 14 días como prófuga, hasta que las autoridades encontraron a La Patrona en El Salvador, al sur de Guatemala.



Desde entonces, Lemus está en una cárcel en Guatemala, siendo vigilada día y noche para que no lleve a cabo otro de sus famosos escapes.