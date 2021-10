EEUU: Acusan al Dr. Fauci de realizar crueles experimentos con perros Beagle

24 de Octubre - El máximo epidemiólogo de Estados Unidos y actual director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIH, por sus siglas en inglés), el Dr. Anthony Fauci, es acusado de realizar "crueles" experimentos con cachorros beagles.



Según documentos obtenidos por The White Coat Waste Project (WCW), el NIAID, una división del NIH liderada por Fauci, gastó 1,68 millones de dólares en dinero de los contribuyentes para experimentos con perros en laboratorios de Georgia, California, Maryland y África.



#BeagleGate: ¿En qué consistían los experimentos?



De acuerdo a la WCW, se utilizaron 44 cachorros beagle en un laboratorio en Túnez, al norte de África, para infectarlos con parásitos causantes de enfermedades y así probar un fármaco experimental.



Los perros fueron encerrados en jaulas con mosquitos hambrientos, listos para comérselos vivos. A algunos perros se les quitaron las cuerdas vocales para que los científicos pudieran trabajar sin ser interrumpidos por los ladridos. Una vez que las pruebas terminaron, se mataron y disecaron a los animales. Los cachorros tenían entre seis y ocho meses de edad.



Legisladores exigen respuestas de Fauci sobre los crueles experimentos con perros

A través de una carta, un grupo bipartidista de legisladores está exigiendo respuestas al Dr. Fauci sobre los crueles experimentos con perros, pues la FDA no exige que se prueben nuevos medicamentos en perros.



"Escribimos con gran preocupación sobre los informes de experimentos costosos, crueles e innecesarios financiados por los contribuyentes en perros. (...) Desde octubre de 2018 hasta febrero de 2019, el NIAID gastó $1,68 millones en fondos de los contribuyentes en pruebas de drogas que involucraron a 44 cachorros beagle. Los perros tenían entre seis y ocho meses de edad. Las pruebas encargadas consistieron en inyectar y alimentar a los cachorros con una droga experimental durante varias semanas, antes de matarlos y disecarlos.



"De particular preocupación es el hecho de que la factura al NIAID incluía una línea para 'cordectomía'. Como probablemente sepa, una cordectomía, también conocida como 'desvocalización', implica cortar las cuerdas vocales de un perro para evitar que ladre, aulle o llore", sigue la carta.



"Este cruel procedimiento, al que se oponen, con raras excepciones, la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria, la Asociación Estadounidense de Hospitales de Animales y otros, parece haber sido realizado para que los experimentadores no tuvieran que escuchar los gritos de dolor de los cachorros beagle. Esto es un mal uso reprensible de los fondos de los contribuyentes", expresaron los legisladores en el escrito.



La carta fue firmada por Cindy Axne (D-IA), Cliff Bentz (R-OR), Steve Cohen (D-TN), Rick Crawford (R-AR), Brian Fitzpatrick (R-PA), Scott Franklin (R-FL), Andrew Gabarino (R-NY), Carlos Gimenez (R-FL), Jimmy Gomez (D-CA), Josh Gottheimer (D-NJ), Fred Keller (R-PA), Ted Lieu (D-CA), Lisa McClain (R-MI), Nicole Malliotakis (R-NY), Brian Mast (R-FL), Eleanor Holmes Norton (D-DC), Scott Perry (R-PA), Bill Posey (R-FL), Mike Quigley (D-IL), Lucille Roybal-Allard (D-CA), Maria Salazar (R-FL), Terri Sewell (D-AL) y Daniel Webster (R-FL).



Exigen el arresto de Fauci



Mientras los legisladores exigen respuestas antes del 9 de noviembre, los usuarios de redes sociales han comenzado a exigir el arresto del epidemiólogo a través del #ArrestFauci en twitter, mismo que se convirtió en tendencia la mañana de este domingo, 24 de Octubre.