Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ordenó la expulsión de 10 embajadores extranjeros

23 de Octubre - El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ordenó el sábado la expulsión de 10 embajadores extranjeros que pidieron la liberación de un filántropo encarcelado.



Los embajadores, incluyendo los representantes de Estados Unidos, Francia y Alemania en Ankara, emitieron un comunicado esta semana en el que pidieron una resolución del caso de Osman Kavala, un empresario y filántropo que se encuentra en prisión desde 2017 pese a no haber sido hallado culpable de ningún delito.



Tras describir el comunicado como una "imprudencia", Erdogan indicó que había ordenado que los diplomáticos fuesen declarados "personas no gratas".



"Le di la instrucción a nuestro ministro del Exterior y le dije: ‘Debes manejar inmediatamente la declaración de personas no gratas para esos 10 embajadores’", señaló Erdogan en un acto político en Eskisehir, ciudad del oeste de Turquía. "Ellos reconocerán, entenderán y conocerán a Turquía. El día que no conozcan ni entiendan Turquía, se irán".



Los diplomáticos, entre ellos además los representantes de Holanda, Canadá, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega y Nueva Zelanda, fueron convocados a la cancillería el martes.



Una declaración de persona no grata contra un diplomático significa que el individuo no puede permanecer en el país anfitrión.



Kavala, de 64 años, fue absuelto el año pasado de cargos vinculados con protestas nacionales contra el gobierno en 2013, pero el fallo fue anulado y a los cargos les agregaron otros relacionados con un intento de golpe de Estado de 2016.



Observadores internacionales y grupos de derechos humanos han exigido reiteradamente la libertad de Kavala y el político curdo Selahattin Demirtas, que permanece encarcelado desde 2016. Afirman que sus encarcelamientos tienen motivaciones políticas. Ankara niega las acusaciones e insiste en que las cortes turcas son independientes.



La Corte Europea de Derechos Humanos pidió la libertad de Kavala en 2019, argumentando que su encarcelamiento fue una medida para silenciarlo y no estaba respaldado por evidencia de un delito. El Consejo de Europa anunció que abrirá un proceso por infracciones contra Turquía al final de noviembre si Kavala no es liberado.



El actual embajador estadounidense David Satterfield fue nombrado en 2019. La nominación de su reemplazo Jeff Flake fue aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el martes.