(VIDEO) Amenazan con asesinar a misioneros norteamericanos secuestrados en Haití

22-10-21.-Un haitiano que se identificó como el líder de la banda que secuestró a un grupo de misioneros estadounidenses y canadienses amenazó este jueves (21.10.2021) con matarlos de no conseguir el rescate exigido.La amenaza aparece en un video publicado en YouTube por un hombre que vestía traje morado, conocido en la empobrecida nación caribeña bajo el alias de "Lamo Sanjou” y es el líder de la banda 400 Mawozo (400 buenos para nada), que según las autoridades está detrás del secuestro ocurrido el fin de semana.Los 16 estadounidenses y un canadiense -entre ellos cinco niños- participaban en un viaje organizado por el Ministerio de Ayuda (Aid Ministries), con sede en Ohio.Los misioneros no aparecen en el video y la agencia Reuters no pudo confirmar de forma independiente la veracidad del mismo ni cuándo se realizó.En tanto, la agencia AFP aseveró que las imágenes, fueron grabadas el miércoles, pero difundidas el jueves en las redes sociales e identifica al sujeto como Wilson Joseph, quien aparece rodeado por hombres armados, frente a los ataúdes que contienen los cuerpos de cinco miembros de su banda.Rescate de USD17 millones"Como no consigo lo que necesito, mataré a estos americanos", dijo Joseph, hablando en haitiano criollo. "Prefiero matarlos a todos, y descargaré una gran pistola en la cabeza de cada uno de ellos", dijo el hombre en el video.Los secuestradores exigen un rescate de 17 millones de dólares por la libertad de los rehenes, según han declarado fuentes de seguridad.El grupo de extranjeros fue secuestrado el sábado a plena luz del día, mientras visitaba un orfanato en el este de Puerto Príncipe, que está totalmente bajo el control de la banda.Según estimaciones del organismo de la ONU basadas en fuentes oficiales, 71 mujeres y 30 niños fueron secuestrados en los primeros 8 meses de 2021, lo que representa un tercio de los 455 secuestros reportados este año, la mayoría perpetrados en la capital, Puerto Príncipe, siendo la mayor parte de las víctimas ciudadanos haitianos.El aumento de los secuestros se produce en un contexto de violencia callejera en Puerto Príncipe y sus alrededores relacionada con las bandas criminales, que ejercen un creciente control en el país más pobre del continente americano.*Con información de afp, reuters, ap, efe