Justicia española aplaza la extradición de Hugo Carvajal a EEUU

La Audiencia Nacional ha frenado la extradición del ex jefe de Seguridad del presidente Nicolás Maduro, Hugo Carvajal, por una cuestión procesal. La entrega a Estados Unidos se iba a producir de manera inminente.

La Justicia española había rechazado este jueves posponer la extradición a Estados Unidos del exgeneral venezolano

A petición de la defensa de Carvajal, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, entienden que el Pleno de la Sala no cumplimentó un auto del propio Pleno que debe formalizarse antes de ejecutar la entrega.

Fuentes de la Audiencia estiman que el asunto podría solventarse en el próximo Pleno, previsto para el viernes 29 de octubre. La citación que Carvajal tenía en el juzgado Central de Instrucción 6 para declarar sobre la presunta financiación irregular de Podemos era el 27, por lo que todo hace indicar que el militar venezolano podrá comparecer asistir a la cita con el juez Manuel García-Castellón.

«Teniendo en cuenta lo expresado en el último párrafo del fundamento jurídico quinto del auto del 24 de enero de 2020 dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal desestimando incidente de nulidad de actuaciones, lo que no se recoge en su parte dispositiva, en aras a la tutela judicial efectiva, queda en suspenso la materialización de la entrega a los Estados Unidos de América del Norte y remítase copia testimoniada del escrito de la defensa y del presente proveído al Pleno de la Sala para que resuelva«, indica la providencia.

El pasado martes el Ministerio de Interior confirmó su decisión de no conceder asilo al ex militar al volver a constatar que no cumple con los requisitos necesarios, tal como han precisado a este periódico fuentes del ministerio.

La Oficina de Asilo y Refugio ya se lo denegó en septiembre de 2019 por -al igual que ahora- no reunir las condiciones de la ley de derecho de asilo. Ese año, los jueces españoles acordaron extraditarle pero el ex militar se fugó y permaneció en paradero desconocido hasta que el pasado septiembre, la Policía dio con él en un piso de Madrid donde permanecía escondido.

*Con información de El Mundo.es