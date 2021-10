(VIDEO) Presidente del Senado de Colombia: Restablecimiento de las relaciones diplomáticas no implica reconocimiento a Nicolás Maduro

21-10-21.-El presidente del Senado de Colombia, Juan Diego Gómez, afirmó que restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia no implica el reconocimiento al presidente venezolano Nicolás Maduro.A través de las redes sociales difunden el video en el que el congresista destacó que «la proposición 34 aprobada este martes en el Senado colombiano no sustituye las facultades constitucionales del manejo de las relaciones internacionales, que encabeza el presidente Iván Duque, quien ha sido categórico en afirmar que el Estado colombiano no reconoce al Gobierno de Nicolás Maduro».«Cualquier avance en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas es facultad exclusiva del presidente a través de la cancillería», recalcó Gómez.Este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que habían recibido una misiva del Congreso colombiano en la que se señalaba que bajo la proposición 34 se había creado una comisión para solicitar a Venezuela el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambas naciones sudamericanas.A tal efecto convocó para este jueves una sesión extraordinaria para nombrar una comisión que estudiaría esta propuesta.De igual manera el presidente de la República, Nicolás Maduro, en un acto desde el Waraira Repano, aplaudió esta reanudación de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia.