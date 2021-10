(VIDEOS) Presidente Maduro respalda acuerdo de Comisión Binacional entre parlamentos de Colombia y Venezuela

21.10.21 - El presidente, Nicolás Maduro, saludó la iniciativa del Poder Legislativo de Colombia para retomar las relaciones consulares y diplomáticas con el país, a propósito de atender el tema migratorio entre ambas naciones.



«Nosotros le damos un aplauso a esta iniciativa tomada por el Poder Legislativo de Colombia y Venezuela, porque tenemos que resolver nuestros problemas en paz. Tenemos que regularizar, normalizar las relaciones comerciales, productivas, económicas, consulares y diplomáticas (…) Punto a favor, somos naciones hermanas nacidas de la misma espada libertaria», dijo.



"Tenemos que resolver nuestras diferencias en paz y así mismo regularizar y normalizar las relaciones comerciales y productivas" afirmó el Jefe de Estado.



Detalló que la Cámara Alta de la nación neogranadina, aprobó la creación de una comisión para negociar con sus homólogos venezolanos y conformar una Comisión Especial Legislativa, para iniciar el proceso para normalizar las relaciones diplomáticas y la verificación de las buenas prácticas comerciales entre ambas naciones.



El presidente colombiano rechaza normalizar relaciones con el Gobierno de Maduro



Colombia no reconocerá al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro que considera una "dictadura", declaró el presidente Iván Duque en respuesta a la iniciativa del Senado colombiano sobre una comisión legislativa bilateral destinada a buscar el restablecimiento de las relaciones entre ambos países.



"En una cosa en que no nos podemos equivocar es que lo que Colombia no va a hacer es reconocer una dictadura oprobiosa, corrupta, narcotraficante", dijo Duque en su rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que se encuentra de visita oficial en el país sudamericano.

"Mientras sea presidente no reconoceremos a Maduro": Sentenció Duque.

Las relaciones entre Colombia y Venezuela están rotas desde el 2019, cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos se negó a reconocer a Maduro como presidente de Venezuela.

Presidente del Senado de Colombia aclara

El presidente del Senado de Colombia, Juan Diego Gómez, aclaró durante la noche de este miércoles 20 de octubre que la propuesta del Parlamento neogranadino de buscar un reacercamiento entre los gobiernos de Venezuela y el país neogranadino no sustituye las facultades del Gobierno de Duque en cuanto a las relaciones exteriores.

Con información Prensa VTV / Sputniknews