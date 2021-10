El Salvador: manifestaciones multitudinarias contra Bukele

18 de octubre de 2021.- Al menos 4.000 personas salieron nuevamente este domingo a las calles de la capital de El Salvador para protestar contra las políticas del presidente Nayib Bukele, acusado de ejercer con autoritarismo su cargo, mientras se acerca a la mitad de su mandato.

A las manifestaciones, convocadas desde las redes sociales, se unieron sindicalistas, jueces, activistas de derechos humanos, exguerrilleros, veteranos de guerra, opositores, feministas y miembros de la comunidad LGTB, para expresar su descontento contra las políticas del Gobierno.

Entre las principales denuncias está el rechazo a la aprobación del bitcóin como moneda de curso legal, después de que el pasado 7 de septiembre el país centroamericano se convirtiera en el primero en adoptar esta divisa, lo que según el Gobierno ayudará a recuperar la estancada economía.

Asimismo, expresaron su descontento frente a determinadas medidas como las políticas económicas, una nueva reforma que facilita a la Corte Suprema de Justicia trasladar o despedir a jueces, la propuesta de una reforma constitucional, entre otras.

En el marco de la jornada de manifestaciones, que llegó hasta la plaza Gerardo Barrios, en el centro de San Salvador, varias personas vestían camisas blancas o negras que decían "No al bitcóin", exigiendo que se derogue la ley que oficializó el uso de la criptomoneda. Asimismo, se leían carteles con frases como: "Bitcóin, la estafa", "No a la dictadura", "La democracia no se negocia, se defiende", "Basta de autoritarismo", y más.

Por su parte, el mandatario ha tratado de menoscabar a sus opositores. En su cuenta de Twitter publicó videos en los que se observa cómo algunos manifestantes agreden a una persona que se opone a las protestas. "Nunca entenderé por qué los manifestantes odian tanto al pueblo que dicen defender", escribió el mandatario.