Ecuador: Embajadores de países europeos limpian Islas Galápagos

15 de Octubre - Embajadores de una docena de países de la Unión Europea realizaron el viernes una campaña de limpieza de micro plásticos en una de las playas más emblemáticas de las islas Galápagos, Tortuga Bay, donde con tamices separaron esos contaminantes de la arena blanca.



Esta iniciativa es parte de una campaña global de la Unión Europea que busca advertir a la población mundial sobre los plásticos de un solo uso que van a parar al mar y que luego del proceso de degradación no sólo contaminan los ambientes costeros sino a las especies marinas.



El embajador de ese bloque, Charles-Michel Geurts, dijo en declaraciones a The Associated Press que se busca "sensibilizar sobre el flagelo de la contaminación de plástico en los océanos, en los mares y de todas las costas. Esta semana en todo el mundo hay equipos de diplomáticos europeos que trabajan con sus amigos de los países de acogida para limpiar playas. En este caso estamos limpiando esta playa emblemática".



Añadió que la protección del océano empieza en la casa de cada uno y convocó a la ciudadanía a limitar la huella de contaminación en el mundo "incentivar las energías renovables, la economía circular y que se prohíban, por ejemplo, los plásticos de un solo uso".



En esta actividad, donde se mezclaron los jóvenes locales con los diplomáticos, estuvieron presentes los embajadores de Alemania, Francia, Italia, Hungría, Rumania, República Checa, Finlandia, Austria, Países Bajos, Dinamarca y España, además del representante de la Unión Europea y el ministro de Ambiente de Ecuador, Gustavo Manrique.



Este último dijo a AP que "es importante decir que el 80% de la basura que llega aquí es de otras marcas de otros países y que solo el 1% pertenece a Galápagos. Son problemas locales que necesitan responsabilidades globales". por lo que es necesario "crear política pública vinculante, que tenga la obligatoriedad de cumplirse en todos los países".



Mensualmente millones de toneladas de desechos plásticos terminan en los océanos del mundo, donde al degradarse contaminan los lechos marinos y afectan a los animales que, al confundirlos con alimentos, los ingieren.



El embajador de Francia en este país, Frédéric Desagneaux, comentó que "queremos reafirmar nuestro compromiso como europeos y como socios de Ecuador que la lucha contra toda forma de la polución, que la conservación de la naturaleza es parte de la responsabilidad global, de la comunidad entera del planeta. Estamos aquí para ayudar a eso".



Las islas Galápagos, en medio del océano Pacífico y a 1.000 kilómetros del territorio continental ecuatoriano, fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 en atención a sus especies animales y vegetales, terrestres y marinas, únicas en el mundo y que sirvieron de base para que el científico inglés Charles Darwin desarrollara su teoría de la evolución de las especies.