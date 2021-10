ONU no enviará misión electoral a Venezuela por no haber pedido oficial

Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) Credito: Web

1334-10-21.-Las Naciones Unidas no tienen previsto enviar una misión de observación electoral a Venezuela para los comicios municipales y regionales del 21 de noviembre próximo, al no haber una solicitud oficial en este sentido.



El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, dijo este miércoles en su rueda de prensa “no estar al tanto de ninguna petición en este sentido”, contrariamente a otras elecciones anteriores en ese país donde sí ha habido peticiones.



“Para aportar asistencia electoral, habitualmente necesitamos una especie de mandato legislativo, y no estoy al tanto de ninguna demanda reciente”, insistió.



Por el contrario, la Unión Europea sí va a enviar una misión de observación a los comicios venezolanos, invitada por el Consejo Nacional Electoral, aunque esa misión ya ha despertado las críticas del Gobierno de Nicolás Maduro, que duda de su imparcialidad.



“Solo puedo recordar que la misión respeta íntegramente los principios de imparcialidad, objetividad e independencia”, señaló el martes el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano.

