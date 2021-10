EEUU: Diez mil trabajadores de la fábrica John Deere entraron en huelga

Trabajadores de la fábrica John Deere entraron en huelga Credito: Web

14-10-21.-Poco después de la medianoche de este 14 de octubre (hora de EEUU), más de 10.000 trabajadores en Iowa, Illinois y Kansas están ahora oficialmente en huelga, luego de que la gerencia de Deere and Co., la compañía detrás de los equipos agrícolas de John Deere, no lograra llegar a un nuevo acuerdo con negociadores de United Auto Workers (UAW) después de que la base rechazara el último acuerdo.



El domingo pasado, más del 90% de los miembros votaron un rotundo NO al acuerdo tentativo previo del sindicato con la dirección. Deere anticipa que las ganancias de 2021 alcanzarán el 150% de sus ingresos netos más altos anteriores, pero en el acuerdo original solo ofrecía aumentos del 11% al 12% distribuidos en 6 años, o menos del 2% por año.



Los trabajadores no solo están hartos de Deere, sino también del liderazgo del UAW.



Según el Des Moines Register , los miembros de un local abuchearon a un representante de UAW International y le gritaron por aceptar un aumento del 31% en su propio salario en 2018, mientras que los trabajadores a los que representa se quedan con las sobras. En otro local sindical, un trabajador criticó a otro líder sindical por no sacar al sindicato a la huelga en septiembre, cuando originalmente aprobaron una autorización de huelga: “’No nos escuchaste”, dijo. “¿Nos escuchas ahora? ¿Nos escuchas ahora? ¿Cómo puedes pararte ahí arriba, en tu caballo, y no escucharnos? Esto no es lo que somos. Nos merecemos algo mejor’”.



La huelga llega en un momento particularmente oportuno para los trabajadores: es la mitad de la temporada de cosecha de maíz y soja, cultivos que representan más de la mitad de todas las tierras agrícolas de Estados Unidos, cuando hay una gran demanda de equipos y repuestos.



Esta será la primera huelga contra Deere desde 1986, y los trabajadores están animados y listos para comenzar. “Esta es la primera vez en una década que me siento orgulloso de ser parte de este sindicato”, dijo uno de los empleados entrevistado. “Para nuestros miembros, mis hermanos y hermanas, porque todos están unidos, todos tienen el mismo objetivo y todos están listos para luchar unos por otros”.



Es notorio cómo las propias páginas de Facebook de trabajadores afiliados al sindicato estaban llenas de comentarios de miembros que estaban frustrados con la empresa y el sindicato y que parecían ansiosos por ir a la huelga.



El comentario más repetido: "¡No more!" y “Es hora de que ganemos un dinero decente y tengamos un buen contrato”. Esto teniendo en cuenta que la empresa tuvo, en el segundo trimestre de este año, un récord de ganancias: $ 1,79 mil millones, mientras que en el trimestre anterior sus ganancias fueron de $ 1.22 mil millones.



Esta huelga de trabajadores de Deere se suma a toda una serie de importantes paros a los que se viene enfrentado recientemente el sector privado en EE. UU., muestra lo insatisfechos que están los trabajadores con sus salarios y condiciones laborales. Trabajadores de Frito-Lay, Nabisco y Kellogg’s se declararon en huelga para presionar a sus empresas para que ofrecieran más.



En la industria cinematográfica son alrededor de 60.000 trabajadores votaron una huelga contra los estudios, mientras que otras 21.000 enfermeras y otros trabajadores de la salud también paran contra Kaiser Permanente, una empleadora de medicina privada.



Los trabajadores del cine y televisión han fijado como fecha límite para declararse en huelga, sino tienen una respuesta satisfactoria a sus reclamos, el 18 de octubre. Si finalmente paran, sería la huelga del sector privado más grande en los EE. UU. desde 2007.



