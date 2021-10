Gobierno de Cuba niega permiso para marcha opositora

13-10-21.-Las autoridades cubanas negaron el martes el permiso para manifestarse a un grupo de opositores y no admitieron como lícitos los argumentos presentados por los activistas, que amparaban su petición en la Carta Magna.



La marcha constituye “una provocación” que busca “un cambio de régimen” auspiciado por grupos de interés y agencias de Estados Unidos (en alusión a la política de sanciones contra la isla desde Washington), indicó una carta firmada por el intendente del Consejo de la Administración de La Habana Vieja, Alexis Acosta Silva. Además, según la misiva, el artículo 4 de la Constitución —invocado por los manifestantes— define al “sistema socialista” como “irrevocable”, por lo cual la marcha no sería lícita.



El documento oficial publicado en el portal oficial Cubadebate respondió a una demanda de personas que pidieron marchar en una suerte de continuidad de unas protestas realizadas de julio con demandas como la eliminación de las colas para el abastecimiento, el control de la carestía y cambios políticos en el modelo socialista de corte unipartidista.



Los organizadores —entre ellos el dramaturgo Yunior García Aguilera y una plataforma llamada Archipiélago— anunciaron inicialmente la marcha para el 20 de noviembre, pero las autoridades convocaron ese día a una jornada de la Defensa Nacional, que implica la movilización de fuerzas militares y civiles para la preparación comunitaria ante contingencias como una invasión extranjera o un ciclón. Los promotores de la manifestación cambiaron la fecha para el 15 de noviembre y ahora recibieron la negativa.



“No reconocemos esa marcha”, añadió Acosta en unas declaraciones grabadas al portal Cubadebate.



Una carta similar fue entregada por el intendente Municipal de Santa Clara, Eduardo Andrés Román Duarte, a los activistas que habían demandado realizar una marcha en esa localidad del centro del país, constató The Associated Press.



Manifestaciones de este tipo también fueron convocadas en otros puntos como Cienfuegos, Camagüey, Guantánamo, Santiago de Cuba o Pinar del Río.



Tras conocerse la noticia, Archipiélago expresó en su página de Facebook que “la respuesta del régimen demuestra una vez más que no existe en Cuba el Estado de Derecho, que no están dispuestos a respetar ni siquiera su propia Constitución”. “El 15 de noviembre nuestra decisión personal será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos”.



Otros grupos opositores indicaron que no se movilizarían por estar en desacuerdo con la agenda planteada por Archipiélago, a la que consideraron liberal, aunque aseguraron que el gobierno debería permitir a la ciudadanía la expresión pública.



Las manifestaciones del 11 y 12 de julio dejaron a una persona fallecida y un número no precisado de detenidos, algunos de los cuales fueron procesados por los tribunales. Nada parecido se había reportado en la isla, que padece una fuerte crisis económica, en más de dos décadas.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 250 veces.

La fuente original de este documento es:

AP (https://apnews.com/hub/noticias)