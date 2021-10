Mayor líder indígena de Brasil anunció apoyo a Lula

13.10.21 - El cacique Raoni Metuktire, principal líder indígena de Brasil, aseguró que apoyará a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre de 2022 e instó hoy a todos a respaldar al expresidente.



'Si Lula asume el poder, estaré allí con él y empezaremos a trabajar juntos de nuevo. Para que todos tengan paz', afirmó el ícono de la lucha por la protección de la Amazonia, de 91 años, en una entrevista concedida a la organización no gubernamental Réporter Brasil.



El comunicador Daniel Camargos reseña en su trabajo periodístico que Raoni está cansado. Incluso un año después de derrotar a la Covid-19, el líder nativo sigue sintiendo dolor en el cuerpo y dificultad para respirar.



Sin embargo, recalcó que 'todos tenemos que apoyar a Lula para que se haga cargo y tengamos tranquilidad'.



El fundador del Partido de los Trabajadores aparece como favorito en todas las encuestas de opinión rumbo a las justas comiciales del próximo año.



Fortaleció su intención de voto después de que la Corte Suprema anulara sus condenas y posibilitara su participación en la carrera por la presidencia.



Durante la plática, según Camargos, el cacique subió el tono de su voz cuando le preguntaron por las críticas del presidente Jair Bolsonaro, cuando llegó a llamarle 'pieza de maniobra de gobiernos extranjeros' en un discurso en las Naciones Unidas.



'Bolsonaro está haciendo las cosas mal y no me gusta. Quiere la extinción de los pueblos indígenas y también piensa en destruirlos a ustedes, los hombres blancos', comentó, con el dedo en ristre.



Recordó que el exmilitar vaticinó 'destruir todo. Siempre lo decía. Lo seguí escuchando y no me gustó. La gente debe quitar a Bolsonaro pronto para que otro pueda ocupar su lugar'.



Y esta persona, agregó, 'tiene que estar ahí para defender los derechos de todos y también defender nuestros territorios indígenas. Hay una tierra llamada Kapotnhinore que dentro de unos años iré a demarcar, me centraré en delimitar, porque fue donde nacieron mis padres', aseveró.



También en la entrevista se abordó el aplazamiento de la decisión sobre el llamado marco temporal que definirá la demarcación de los territorios ancestrales, teniendo en cuenta la Constitución de 1988.



Desde agosto el Supremo Tribunal Federal debate el tema y ahora existe indeterminación para realizar el juicio por la solicitud de examen del ministro Alexandre de Moraes.



Para el jefe aborigen, 'este marco temporal no puede existir. Quiero que me entiendas, Alexandre de Moraes. Es Raoni quien te habla. Cuando termine mi luto (por la muerte de su mujer), estaré allí (en Brasilia) para manifestarme en contra'.



No puedes aprobar el marco temporal para que todos tengamos felicidad, subrayó el líder de la etnia caiapó.