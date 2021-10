Brasil: Bolsonaro aseguró estar "aburrido" de las preguntas sobre las muertes por covid-19

12.10.21 - Jair Bolsonaro se encontraba este lunes en la playa de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, cuando un periodista de Reuters le preguntó sobre el número de muertos en Brasil. “¿En qué país no murió gente? ¡Dímelo!”, respondió el mandatario. “Mira, no vine aquí para estar aburrido”, sentenció.



Bolsonaro, admitió estar "aburrido" de las preguntas que le hacen sobre las muertes por covid-19 en su país, que la semana pasada superó los 600.000 fallecidos desde que comenzó la pandemia, informa Reuters.



Bolsonaro, un escéptico del COVID-19 que ha minimizado la gravedad del virus, estaba rodeado de simpatizantes en la playa de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, el lunes cuando un periodista le preguntó sobre el número de muertos.



Durante meses, el presidente ha rechazado los llamamientos para imponer restricciones como cierres para detener la propagación del virus, mientras que los funcionarios de salud pública han criticado a su gobierno por no asegurar rápidamente las vacunas COVID-19.



El pasado 8 de octubre, la cifra total de fallecidos en la nación sudamericana ascendió a 600.077, lo que lo sitúa en el segundo país con más decesos, por detrás de EE.UU.



Gestión de la pandemia



Jair Bolsonaro ha sido uno de los líderes mundiales más criticados por su gestión de la pandemia y, en particular, por la campaña de vacunación, que se inició muy lentamente, a pesar de que Brasil es reconocido internacionalmente por su capacidad de inmunizar a la población.



Desde hace meses, una Comisión de Investigación Parlamentaria analiza las posibles omisiones del Ejecutivo durante la crisis de la pandemia y deberá presentar sus conclusiones finales a mediados de este mes.



El senador Renan Calheiros, relator de la comisión, ya adelantó que en su informe final el comité pedirá "con seguridad" la imputación de Bolsonaro.



El viernes, la organización brasileña sin fines de lucro Río de Paz colgó 600 pañuelos blancos en la famosa playa de Copacabana de Río de Janeiro en honor a todos los que murieron durante la pandemia.



“El presidente desalentó las normas sanitarias, desafió el uso de mascarillas, condenó el distanciamiento social, estaba en contra de la vacunación masiva, por eso tenemos estos números amargos”, dijo el presidente del grupo, Antonio Costa.



“Son miles de familias en duelo”, dijo, refiriéndose a las bufandas que salpican la playa. “Un día sabremos cuántos de ellos han muerto, perdido la vida, porque escucharon el discurso negacionista de algunas de nuestras principales autoridades públicas”.



Miles de personas han salido a las calles para exigir el juicio político de Bolsonaro por la pandemia y las acusaciones de corrupción, pero él se ha mantenido desafiante y continúa rechazando las medidas de salud pública.



Con información de agencias.