EEUU: Denuncian a Facebook por no remover video de una periodista asesinada

Andy Parker y su esposa Barbara en Richmond, Virginia, los padres de Alison Parker Credito: AP

12-10-21.-La familia de una periodista asesinada denunció a Facebook ante las autoridades estadounidenses por no remover un video del crimen.



La familia de Alison Parker denunció a Facebook ante la Comisión Federal de Comercio, exigiendo que la red social retire el violento video.



Parker y el camarógrafo Adam Ward fueron asesinados a tiros en agosto de 2015 por un excolega de trabajo en la emisora WDBJ-TV de Roanoke, Virginia.



El padre de Alison, Andy Parker, denuncia que la red social está violando sus propias normas al mantener disponible el violento video tanto en Facebook como en Instagram.



El video, parte del cual fue tomado por el asesino, ha reaparecido en Facebook e Instagram pese a promesas de los ejecutivos de las compañías de que lo iban a quitar, según la denuncia presentada el martes por Parker y abogados de la agrupación Georgetown Law Civil Rights Clinic.



“La realidad es que Facebook e Instagram colocan la carga sobre los hombros de las víctimas y sus familias, obligándolas a monitorear la publicación de contenidos explícitos y obligándolas a revivir los peores momentos de sus vidas, una y otra vez”, dice la queja.



Añade que Facebook además está incurriendo en prácticas engañosas, al no respetar sus propias normas y al engañar al público sobre la naturaleza de sus contenidos y sobre lo difícil que es sacar de la plataforma contenidos ofensivos.



Facebook de inmediato no ha comentado al respecto.



En conferencia de prensa, Andy Parker añadió que también desea que el Congreso estadounidense tome cartas en el asunto, repitiendo temas mencionados la semana pasada por Frances Haugen, una exempleada de Facebook que compareció ante el Congreso para denunciar que la red social está causando daños entre los jóvenes, incitando a la violencia política y estimulando la desinformación.



Parker se expresó de acuerdo con Haugen en cuanto a la necesidad de derogar partes de una ley —conocida como Sección 230— que exime a las compañías de internet de cualquier responsabilidad legal por contenidos que coloquen sus usuarios.



Parker, también acompañado por la asociación de Georgetown, previamente realizó denuncias similares contra Google y YouTube. La comisión normalmente no divulga si ha decidido investigar una denuncia.

