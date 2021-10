Colombia: Indígenas sin nada que celebrar y en resistencia

12.10.21 - El Consejero Mayor de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC), Orlando Rayo Acosta, aseguró que los pueblos ancestrales no tienen nada que celebrar hoy.



El 2 de octubre es el día del exterminio de los pueblos indígenas, sometidos a la imposición de otras formas de vida y gobierno que desplazan y colonizan sistemáticamente saberes y conocimientos propios, incrementando el exterminio físico y cultural, enfatizó el representante de la ONIC por medio de su cuenta en Twitter.



Asimismo, la presidenta nacional del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Martha Peralta Epieyú, recordó que 'América no fue descubierta, fue invadida y saqueada', al referirse a la conquista y colonización por los europeos.



Aseguró que el 12 de octubre, hace 529 años, 'nuestra palabra comenzó a resistir, a luchar, a vivir'.



Son más de 500 años de explotación y persecución y no han podido exterminarnos, enfatizó la lideresa nacional.



Colombia es una de las naciones con un mayor número de comunidades indígenas en Latinoamérica con 102, entre las cuales sobresalen el pueblo wayú, el embera chocó, los pueblos guambinos y los pueblos amazónicos ticuna y nukak maku, entre otros.



En la ratificación de la Constitución de 1991 se reconoció la multiplicidad étnica del país y se permitió a las comunidades indígenas participar en la vida pública y política de Colombia, permitiendo su entrada en el Congreso de la República.



Sin embargo, estas poblaciones continúan sufriendo la estigmatización, segregación y racismo y pese a los derechos adquiridos y contemplados en la carta magna, muchas veces son vulnerados.