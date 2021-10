Tribunal ruso ordena cobrar multas a Facebook

7 de Octubre - Un tribunal en Moscú falló en favor de implementar el cobro de multas a Facebook impuestas por violar las leyes rusas sobre contenido ilegal, dijeron funcionarios el jueves.



El Tribunal del Distrito de Tagansky en la capital rusa les ordenó a alguaciles que cobren 26 millones de rublos (más de 361.000 dólares), dijeron funcionarios de la corte.



El organismo regulador estatal de comunicaciones les ha pedido a tribunales rusos que multen a Facebook por no borrar contenido que Rusia considera ilegal, incluyendo llamados a protestas contra el Kremlin.



La agencia ha ordenado que Facebook pague un total de 80 millones de rublos (1,1 millón de dólares) en multas en lo que va de año y dijo que la compañía no ha pagado nada.



Roskomnadzor advirtió que impondría multas equivalentes a entre 5% y 10% de las ventas de Facebook en Rusia por el contenido ilegal.



Las autoridades rusas han aumentado sus presiones sobre los gigantes tecnológicos occidentales, incluyendo Twitter, Google y Facebook, por su papel en la amplificación de voces de disenso en el país. Las autoridades acusan a las plataformas de no retirar anuncios para protestas no autorizadas.