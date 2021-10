Corte de EEUU cuestiona solicitud de detenido en Guantánamo

6 de Octubre - La Corte Suprema de Estados Unidos expresó el miércoles escepticismo sobre la necesidad de requerir que el gobierno divulgue lo que dice es información secreta, solicitada por un detenido en la base de Guantánamo. Pero en un giro sorpresivo, varios jueces expresaron cuestionamientos sobre los derechos del hombre.



El caso en la corte está relacionado con Abu Zubaydah, que fue capturado en Pakistán en 2002 tras los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos y entonces era considerado un importante miembro de Al Qaeda. Zubaydah y su abogado quieren interrogar a dos excontratistas de la CIA sobre el tiempo que Zubaydah pasó en una instalación secreta de la agencia estadounidense de inteligencia en Polonia, donde ellos dicen fue torturado. La información sería usada como parte de una investigación penal en Polonia.



El tratamiento recibido por Zubaydah a manos de la CIA se ha vuelto conocimiento público a través de diversas fuentes, incluyendo la prensa y un reporte del Congreso. Pero el gobierno federal no ha reconocido los llamados "sitios negros" de la CIA establecidos para interrogar a sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11/S. El gobierno ha mencionado razones de seguridad nacional y compromisos con los socios extranjeros de Estados Unidos.



Varios jueces de la corte le preguntaron a Zubaydah por qué, si tanta información sobre el tiempo de éste en sitios de detención de la CIA en Polonia y Tailandia es pública, él necesita el testimonio de los excontratistas de la CIA. "¿Para qué los necesita?", preguntó la jueza Amy Coney Barrett.



Sin embargo, al final de los argumentos, el juez Neil Gorsuch mencionó una solución diferente: ¿Por qué no permitir que Zubaydah provea información a las autoridades polacas sobre su trato? Gorsuch y Sonia Sotomayor le dijeron al abogado del gobierno Brian H. Fletcher que quieren una respuesta clara del gobierno sobre si permitiría eso.



Fletcher dijo que Zubaydah no está incomunicad, aunque sus comunicaciones son revisadas para detectar información secreta. Indicó que les daría a Gorsuch y Sotomayor una respuesta.



A su vez, el juez Stephen Breyer cuestionó la continuación de la detención de Zubaydah en Guantánamo, que el gobierno de Biden ha dicho va a cerrar. "No entiendo por qué sigue allí", dijo Breyer.