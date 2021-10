Senador opositor Gustavo Bolívar abandona Colombia por "múltiples amenazas" contra su vida

Gustavo Bolívar Credito: Web

06-10-21.-El senador izquierdista Gustavo Bolívar anunció que abandonó Colombia por las "múltiples amenazas" que ha recibido contra su vida y porque las autoridades encargadas no le han prestado el servicio de protección cuando viaja fuera de Bogotá.



"He tomado la decisión de salir del país por las múltiples amenazas que (...) se ciernen sobre mi vida, por la persecución a la que estoy sometido y, sobre todo, porque la Unidad Nacional de Protección (UNP) no me ha prestado el servicio en mis salidas por fuera de Bogotá", expresó Bolívar, de la opositora Lista de la Decencia, en un video publicado en sus redes sociales.



DENUNCIA DE BOLÍVAR



Bolívar denunció que la UNP le respondió que no tenía disponibilidad para prestarle el servicio de seguridad hace 15 días cuando viajó a Barranquilla, capital del departamento del Atlántico (norte), para participar en la presentación en esa ciudad del Pacto Histórico, una alianza de izquierdas de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2022 liderada por el senador Gustavo Petro.



El director de la UNP, Alfonso Campo, aclaró este miércoles que "actualmente el senador posee un esquema robusto, importante, profesional, vigente, desde el año 2018 y con entera disposición para ser usado en todo el territorio nacional" y que el Senado tomó la decisión, hace varios años, de "asumir el costo de combustible, de traslados de viaje y de peajes" en "el principio de austeridad".



Sin embargo, Bolívar aseguró que "mientras el Congreso y la UNP se ponen de acuerdo en quién debe prestarme esa protección he decidido salir del país y he convenido con el presidente del Senado (Juan Diego Gómez) que asistiré tanto a las comisiones como las plenarias de manera virtual".



"Volveré al país cuando las condiciones de seguridad mejoren (...) También he pedido medidas cautelares a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y espero que cuando estas medidas me sean otorgadas también mejore este aspecto de mi seguridad, porque no estoy dispuesto a arriesgar mi vida de la manera que lo vengo haciendo", aseveró.



EL CASO DE CARLOS CAICEDO



El pasado 1 de septiembre, el gobernador del departamento colombiano del Magdalena, Carlos Caicedo, instó este miércoles a la Unión Europea (UE) a que "llame la atención" al presidente de Colombia, Iván Duque, para que le ofrezca efectivos y garantías de seguridad.



Lo hizo después de haber denunciado amenazas de muerte en su contra en agosto y un presunto plan de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) para asesinarlo, lo que, dijo entonces, lo obligó a abandonar el país por varias semanas.



Caicedo, que fue alcalde de Santa Marta (2012-2015), capital departamental de Magdalena, fue precandidato en las elecciones de 2018 y se adhirió a la campaña del izquierdista Gustavo Petro, que perdió los comicios en la segunda vuelta contra el actual presidente de Colombia, Iván Duque.

