Secretos financieros de obtención de lujosas propiedades inmobiliarias, revelan los Pandora Papers

6 de Octubre - Si 2021 tiene un libro internacional de secretos, son los Pandora Papers, la exposición de una investigación de dos años realizada por más de 600 periodistas en todo el mundo, conocido como el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). A diferencia de otros documentos famosos que revelan la corrupción alentada por los actores de poder más prominentes del mundo, esta colección específica de 12 millones de archivos confidenciales se centra en los secretos financieros (maquinaciones de propiedades de lujo) de los líderes políticos mundiales. Todos, desde el primer ministro paquistaní, Imran Khan, hasta el ex primer ministro británico, Tony Blair, aparecen en el informe. De hecho, los Pandora Papers se extienden mucho más allá de estos funcionarios públicos y jefes de estado; los Documentos abarcan todo su círculo interno.



Por ejemplo, la nativa de San Petersburgo, Svetlana Krivonogikh, supuesta amante del presidente ruso Vladimir Putin, cuenta con un patrimonio neto de alrededor de $ 100 millones, cortesía de compañías fantasma en el extranjero. Sin hablar de la impresionante cartera inmobiliaria de la rusa de 46 años, que incluye apartamentos de lujo en Montecarlo y San Petersburgo. Sin embargo, la cuestión es que las cuentas extraterritoriales ocultas y el dinero protegido en bienes raíces no se limitan a países y territorios con leyes bancarias a veces controvertidas, como pequeñas islas en el Caribe y centros bancarios en Zúrich, mucha gente esconde sus millones en lugares altamente regulados. Los Pandora Papers revelaron que el rey jordano Abdullah II, había comprado la bicoca de 14 casas, todas con un valor de más de $ 100 millones, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, a través de entidades organizadas y operadas por otra organización. Cuatro de sus casas son bungalós multimillonarios en el muy codiciado Malibú, California.



Casi nadie es inmune a la tentación de evadir impuestos en estos días. Incluso Tony Blair, quien se desempeñó como primer ministro de 1997 a 2007 y posee una cartera de propiedades de £ 30 millones, ha encontrado algunas lagunas legales, para evitar pagar lo que debe. En 2017, él y su esposa compraron una histórica casa en Londres y descubrieron cómo saltarse furtivamente, 312.000 libras esterlinas, de un impuesto inglés sobre la compra de propiedades. Aquí el modus operandi: la casa comprada era propiedad de una empresa offshore, y los Blair decidieron crear una empresa inglesa que eventualmente compraría esa empresa offshore, lo que es legal. Pero comprar la casa de esta manera específica, les permitió a los Blair evitar pagar ese elevado impuesto sobre la compra de propiedades, lo que no es legal.



Aunque hay una enorme cantidad de organizaciones falsas y cuentas bancarias extraterritoriales que ayudan a dignatarios no tan dignos, a ocultar sus riquezas, la cantidad de bienes raíces que pasan desapercibidos no tiene precedentes y no se sabe qué tan profundas sean las ramificaciones.

