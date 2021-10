Rusia envió primer equipo de cine al cosmos en la historia

La actriz Yulia Peresild, el director Klim Shipenko y el cosmonauta Anton Shkaplerov Credito: Prensa Latina

5 de octubre de 2021.- Rusia envió al cosmos el primer equipo de cine de la historia que filmará durante 12 días una película fuera de la atmósfera terrestre, que tendrá como base la Estación Espacial Internacional (EEI).



El cohete Soyuz-2.1a con la nave MS-19 despegó a las 11:55, hora local, desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, partida que fue transmitida en vivo al mundo y con todos los detalles que permiten las tecnologías modernas.



A bordo de la Soyuz viajaron la actriz Yulia Peresild, el director Klim Shipenko y el cosmonauta Anton Shkaplerov, todo un experto con tres misiones al espacio.



La Agencia Espacial Rusa (Roscosmos), el Canal 1 de la televisión nacional y los estudios de realización Amarillo, Negro y Blanco son los productores de Desafío, título de la cinta que cuenta con un gran despliegue promocional por su carácter de primicia en la órbita.



En conferencia de prensa, en el centro de lanzamiento kazajo, se conoció que la historia del filme girará alrededor de la travesía de una cirujana que debe viajar de urgencia a la EEI para salvar la vida de un cosmonauta que padece una enfermedad cardíaca, indicó la agencia de noticias TASS.



Durante el intercambio, Peresild, de 37 años, llamó la atención sobre el rigor de los entrenamientos y la estricta disciplina para hacerle frente a la misión, la cual consideró una oportunidad única.



'Trabajamos muy duro y estamos muy cansados, aunque nos mantenemos de buen humor y sonreímos. Fue psicológica, física y moralmente difícil, pero creo que una vez que logremos el objetivo todo eso no nos parecerá tan difícil y lo recordaremos con una sonrisa', declaró.



Explicó que durante la preparación no le resultó fácil aprender sobre el diseño y manejo de la nave. 'Durante las dos primeras semanas, estudiaba hasta las 04.00 todas las noches. Hay tantos acrónimos, y si no los aprende todos, no entenderás nada más adelante', dijo.



El director del futuro largometraje coincidió en que el entrenamiento fue duro. 'Por supuesto que no pudimos hacer muchas cosas en el primer intento y, a veces, incluso en un tercer intento, pero es normal', expresó, según la agencia de noticias AP.



Shipenko, de 38 años, cuenta en su filmografía con Salyut-7 (2017) y Esclavo (2019), dos obras de gran éxito de taquilla en Rusia.



La Soyuz MS-19 tardará tres horas y 18 minutos en arribar a la EEI, donde los recién llegados se unirán a los rusos Oleg Novitski y Piotr Dubrov, los estadounidenses Mark Vande Hei, Shane Kimbrough y Megan McArthur, el japonés Akihiko Hoshide y el francés Thomas Pesquet.



Aunque no fueron compartidos detalles del rodaje, Shipenko comentó que los tres cosmonautas rusos tendrán papeles en la película de ficción.



Está previsto que Peresild y Shipenko regresen a la Tierra el 17 de octubre a bordo de la nave Soyuz MS-18, junto con el cosmonauta Oleg Novitski.