Facebook explica las causas del apagón más largo desde 2008

05.10.21 - Este lunes, Facebook, Instagram y WhatsApp cayeron a nivel mundial y permanecieron inaccesibles durante varias horas, en lo que supuso la mayor interrupción del funcionamiento de Facebook desde 2008, provocando que las acciones de la empresa se desplomaran un 5 % y su fundador, Mark Zuckerberg, perdiera casi 7.000 millones de dólares en pocas horas. Desde la compañía se disculparon por "cualquier inconveniencia" causada a los usuarios. Según la última actualización oficial de la empresa, la caída se debió a problemas en el enrutamiento del tráfico entre sus centros de datos.



"Nuestros equipos de ingeniería han aprendido que los cambios de configuración en los enrutadores troncales que coordinan el tráfico de red entre nuestros centros de datos, causaron problemas que interrumpieron esta comunicación", señala la plataforma.



"Esta interrupción del tráfico de la red tuvo un efecto en cascada en la forma en que se comunican nuestros centros de datos, lo que paralizó nuestros servicios", indica, al tiempo que admite que el problema "afectó a muchas de las herramientas y sistemas internos" utilizados por el equipo diariamente, lo que complicó su diagnóstico y resolución.



Según el comunicado, los servicios de Facebook Inc. todavía no funcionan a rendimiento normal, pero el equipo está trabajando para restablecerlo. Asimismo, asegura no tener evidencia de que "los datos de usuarios se hayan visto comprometidos" como resultado del apagón, que duró alrededor de seis horas y se ha convertido en el más largo desde 2008, cuando la red social estuvo inactiva durante cerca de un día.



Apagón global



Facebook, Instagram y WhatsApp dejaron de funcionar poco antes de las 16:00 de este lunes (hora UTC). Unas seis horas después, alrededor de las 22:00, el jefe de tecnología de la corporación, Mike Schroepfer, anunció que estaban paulatinamente regresando a funcionar de nuevo.



La caída fue acompañada por la noticia de que en un foro de 'hackers' empezaron a venderse los datos personales de más de 1.500 millones de usuarios de Facebook, un hecho que, según el portal Privacy Affairs, que descubrió la filtración, "no tiene nada que ver" con el apagón.



Además de los servicios controlados por la compañía de Mark Zuckerberg, se reportaron problemas con el funcionamiento de varios otros similares, entre ellos TikTok —que también cayó—, Twitter, Gmail, YouTube, Tinder, Netflix, Snapchat, Viber y Amazon. Asimismo, registraron fallos las compañías de telecomunicaciones estadounidenses AT&T y Verizon, además de Bank of America y Southwest Airlines.



Como resultado de esos sucesos, las acciones de compañías tecnológicas se han desplomado. El proprio Facebook perdió cerca de un 5 %, mientras otras, como Apple, Microsoft y Google, han perdido entre 2 % y 3 %, según Nasdaq.