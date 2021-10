México: López Obrador insiste en que España debe pedir perdón por la conquista

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Credito: Archivo

01-10-21.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió este viernes (01.10.2021) en que se debería pedir perdón por la conquista española, al ser preguntado por los reciente comentarios irónicos del expresidente del gobierno español José María Aznar.



"Entender que debemos perdonar. No olvidar, pero perdonar. Es un acto de humildad ofrecer perdón, es un acto que dignifica tanto al que lo ofrece como al que lo recibe", apuntó el mandatario mexicano en su conferencia matutina desde la localidad de Cuernavaca, en el estado de Morelos.



Este jueves, Aznar se burló de la petición del gobierno de México de que España se disculpara por la conquista y subrayó que tanto el nombre como los apellidos del mandatario mexicano tienen origen español.



"En esta época en la que se pide perdón por todo yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón, no lo voy a hacer", dijo Aznar durante la convención nacional del Partido Popular (PP).



"Doscientos años del aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted todas las cosas y dice que España tiene que pedir perdón: '¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López es una mezcla'", ironizó.



López Obrador también recordó este viernes que "en su momento" se envió una carta al rey Felipe VI de España para que presentara disculpas por la conquista e iniciara "una nueva etapa de reconciliación", pero esta quedó sin respuesta.



"Lo que hubo fue una campaña de insultos hablando de que no debían pedirnos perdón, que vinieron a civilizarnos, cosas de este tipo", apuntó.



*Con información de efe, el heraldo, excelsior, europa press