(VIDEO) Gran Bretaña alista soldados para atender escasez de gasolina ante la falta de camioneros

28-09-21.-El gobierno británico alistó a decenas de soldados el lunes para ayudar a atender los problemas de suministro de combustible causados por una escasez de camioneros, situación que ha desatado compras de pánico de gasolina en todo el país.Los sindicatos exhortaron a dar prioridad a los trabajadores de emergencias para abastecerse. Por su parte, el gobierno señaló que colocaría a los conductores de cisternas del Ejército “en un estado de preparación a fin de ser desplegados en caso de ser requeridos para abastecer de combustible donde sea más necesario”.El secretario de Negocios, Kwasi Kwarteng, dijo que Gran Bretaña tiene “suministros sólidos de combustible”.“Sin embargo, estamos conscientes de los problemas de las cadenas de suministro en las gasolineras y estamos tomando medidas para atenderlos de manera prioritaria”, aseguró.En muchas gasolineras de todo el país se han formado largas filas de vehículos desde el viernes, lo que ha provocado embotellamientos. Ha habido fricciones luego de que los conductores se han visto obligados a esperar durante horas.La Asociación de Vendedores de Gasolina, que representa a casi 5.500 estaciones independientes, informó el domingo que unas dos terceras partes de sus miembros se han quedado sin combustible ante las compras de pánico desatadas por la falta de camioneros.El gobierno conservador insistió en atribuir los problemas al comportamiento de los consumidores.“La única razón por la que no tenemos gasolina en las estaciones es porque la gente está comprando gasolina que no necesita”, dijo el secretario de Medio Ambiente, George Eustice.Algunas de las principales compañías energéticas, incluyendo BP, Shell y Esso, emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron que anticipan que la demanda de gasolina “vuelva a sus niveles normales en los próximos días”.“Alentamos a las personas a que compren gasolina de la manera en que lo harían normalmente”, indicaron en el comunicado.Sin embargo, algunos detractores instaron al gobierno a poner en marcha el suministro de gasolina a fin de que la escasez no tenga consecuencias adversas en los servicios médicos, las operaciones policiales y otros sectores de gran importancia.El doctor Chaand Nagpaul, de la Asociación Médica de Gran Bretaña, dijo que se debería “dar acceso prioritario al combustible” a los trabajadores de salud y otros servicios esenciales “para que puedan continuar con su trabajo crucial y garantizar la atención de los pacientes”.Christina McAnea, secretaria general del sindicato Unison, exhortó al gobierno a usar sus poderes de emergencia para designar gasolineras para trabajadores esenciales.“Paramédicos, enfermeros, profesionales de salud, profesores adjuntos, personal de policía y otros trabajadores esenciales no deben quedar varados o verse obligados a hacer fila durante horas sólo para llegar a la bomba” de gasolina, subrayó.La industria de la carga dice que a Gran Bretaña le hacen falta unos 100.000 camioneros debido a un conjunto de factores, los cuales incluyen la pandemia de coronavirus, el envejecimiento de la fuerza laboral y un éxodo de trabajadores extranjeros luego de la salida británica de la Unión Europea el año pasado. Las normas migratorias posteriores al Brexit significan que los ciudadanos de la UE ya no pueden vivir y trabajar sin necesidad de visa en Gran Bretaña, como podían hacerlo cuando ésta era miembro del bloque.