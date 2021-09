Alemania: Berlín votó a favor de expropiar a grandes especuladores inmobiliarios

Berlín vota a favor de expropiar a grandes inmobiliarias Credito: Dpa

27-09-21.-La mayoría de los casi 2,5 millones de berlineses con derecho a voto a la cámara de diputados regional se pronunciaron a favor de expropiar a las grandes inmobiliarias, en el referéndum convocado por la iniciativa ciudadana "Expropiar Deutsche Wohnen & Co".



Así, el 56,4 % de los votantes se pronunció a favor (frente a un 39,0 % en contra) de que el Senado (Ejecutivo) redacte un proyecto de ley para "socializar más de 240.000 inmuebles" pertenecientes a "grandes empresas inmobiliarias con ánimo de lucro" que posean más de 3.000 viviendas, que pasarían a ser de propiedad pública.



Es el resultado de un fuerte descontento por el precio de la vivienda, con un aumento promedio de los alquileres del 85% entre 2007 y 2019, aunque siguen siendo muy inferiores a los de Londres o París.



En la consulta, se alcanzó el mínimo necesario de votos a favor, establecido en una cuarta parte de los berlineses con derecho al sufragio. Y aunque el resultado de este referéndum no tiene carácter vinculante, al no haberse consultado sobre un proyecto de ley concreto, deberá ser tomado en cuenta por el ayuntamiento.



La votación se celebró este domingo, en paralelo con las elecciones generales y las regionales, donde los socialdemócratas alemanes del SPD conservaron la alcaldía de la capital, pese a que por unas horas se creyó que los Verdes podían arrebatársela.



Liderados por la exministra de Familia Franziska Giffey, los socialdemócratas obtuvieron el 21,4% de los votos en la ciudad, por delante de los Verdes (18,9%) y los democristianos de la CDU (18,1%), según los resultados definitivos publicados este lunes (27.09.2021) por la mañana.



La Unión Cristianodemócrata (CDU), se situó en tercer lugar en la ciudad-estado, con el 18,1 %, y en cuarta posición, La Izquierda poscomunista, con el 14 %, mientras la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo el 8,0 % de apoyos, y los liberales del FDP, el 7,1 %.



El Partido Socialdemócrata (SPD), con la exministra Franziska Giffey al frente, logró así un resultado prácticamente igual al de los anteriores comicios regionales de 2016, mientras Los Verdes fueron la fuerza que más avanzó, con un 3,7 % más, y lograron su mejor resultado en la capital. El partido que más apoyos perdió fue la AfD, un 6,1 %. La participación fue del 75,7 %.



*Con información de DW, EFE y AFP