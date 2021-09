Desmienten desde el Reino Unido a Bolsonaro

24.09.21 - Reino Unido desmintió este viernes las declaraciones del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien afirmó que el país europeo había pedido un acuerdo alimentario de emergencia con Brasil.



Luego de su encuentro con el primer ministro británico, Boris Johnson, en el marco del 76 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Bolsonaro hizo referencia al supuesto pacto.



El mandatario suramericano no dio detalles, ni siquiera reveló el producto que dijo que el Reino Unido necesitaba, solo aseguró que el proceso había pasado a manos de la ministra de Agricultura de su país, Tereza Cristina Correa.



Sin embargo, fuentes locales afirman que el gabinete de Boris Johnson ha desmentido semejante información. La oficina del primer ministro informó que "no encaja con el recuerdo de los hechos".



Durante la reunión en Nueva York, el premier británico habló con Bolsonaro sobre los beneficios de la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19, fármaco desarrollado por el país europeo. Sin embargo, el mandatario brasileño aseguró que él no había sido vacunado.



En el propio viaje a la sede de Naciones Unidas, el presidente brasileño fue duramente criticado por su pésima gestión de la pandemia. Brasil ha sido uno de los países más golpeados por el coronavirus en el mundo.