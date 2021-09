Carles Puigdemont detenido en Italia queda en libertad pero no puede salir de Cerdeña

24-09-21.-El Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña, Italia) decidió hoy dejar en libertad al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, que fue detenido este jueves en Alguer en virtud de una orden del Tribunal Supremo español, aunque no podrá abandonar la isla, informó su abogado en Italia, Agostinangelo Marras.El juez ha considerado que su arresto este jueves en el aeropuerto de Alguer se realizó de acuerdo con la ley, pero ha decidido dejarle en libertad sin medidas cautelares, con la única imposición de que no abandone Cerdeña hasta que decida sobre su situación.Puigdemont, que intervino en la vista telemáticamente y sobre el que pesa una orden europea de detención y entrega cursada por el Tribunal Supremo por sedición y malversación, abandonará previsiblemente en las próximas horas la prisión de alta seguridad de Sassari en la que se encuentra encarcelado.Marra confirmó que Puigdemont tendrá que permanecer en Cerdeña hasta que el juez decida si queda en libertad o acepta la entrega a España, un tiempo que calculó que durará «poco tiempo, unas semanas», en las que el expresidente catalán no podrá moverse por Italia.El ministerio de Justicia de Italia precisó que no tiene ningún poder de decisión tanto en el arresto como en la posible entrega del expresidente Carles Puigdemont a España, ya que se trata de una euroorden y por tanto es un procedimiento diferente al de una extradición.