Australia tenía profundas reservas sobre calidad de submarinos franceses

19 de Septiembre - Francia debería haber sabido que Australia tenía profundas reservas sobre los submarinos que le había ofrecido, expresó el primer ministro australiano Scott Morrison el domingo, luego que la cancelación del contrato provocó una crisis diplomática multinacional.



Francia acusó a Australia de engañarle en cuanto a las razones de la cancelación del contrato por 66.000 millones de dólares otorgado a a la empresa francesa Naval Group para la construcción de 12 submarinos eléctricos y por diésel.



Estados Unidos al mismo tiempo anunció una alianza con Gran Bretaña para darle a Australia ocho submarinos nucleares.



Morrison atribuyó el cambio al deterioro de la situación de seguridad en la región Indo-Pacífica, si bien no mencionó directamente a China, que ha estado aumentando su presencia militar en la zona desde hace varios años.



"La calidad de los submarinos tipo Attack que Francia nos iba a dar no estaba a la altura necesaria para proteger nuestros intereses soberanos", explicó Morrison.



"(Los franceses) tenían todas las razones para saber que teníamos profundas y graves dudas sobre la posibilidad de que los submarinos ... no iban a cumplir nuestros estándares, y les hemos dejado bien claro que íbamos a tomar una decisión en base a nuestro interés estratégico nacional", añadió el primer ministro.



Francia llamó a consultas a sus embajadores en Estados Unidos y Australia como señal de protesta.



El viernes en la noche, el ministro de exteriores francés Jean-Yves Le Drian acusó a Estados Unidos de "hipocresía, desdén y mentiras". Añadió que Francia ahora está dudando de su alianza con Washington.



El domingo, el vocero del gobierno francés anunció que el presidente francés Emmanuel Macron hablará en los próximos días con su par estadounidense Joe Biden por primera vez desde la crisis diplomática.