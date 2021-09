Macron hablará con Biden en medio de crisis diplomática por submarinos nucleares

19 de Septiembre - El presidente francés Emmanuel Macron, hablará en los próximos días con su par estadounidense Joe Biden por primera vez desde la crisis diplomática suscitada entre los dos países por la decisión norteamericana de suplir a Australia con submarinos nucleares, informó el domingo una fuente oficial.



La llamada telefónica la solicitó Biden, indicó el portavoz del gobierno francés Gabriel Attal said, añadiendo que si bien hubo "asombro" y "enojo" de parte de Francia por el acuerdo, es hora de dejar atrás el asunto y hallar maneras de cooperar.



La crisis estalló a raíz de la abrupta cancelación de un contrato por 66.000 millones de dólares que Australia tenía con Francia desde el 2016 para la construcción de 12 submarinos híbridos eléctricos y con diésel. En lugar de ello, Australia firmó otro contrato con Estados Unidos y Gran Bretaña para tener ocho submarinos nucleares.



Francia, quien insiste en que no sabía del asunto de antemano, llamó a consultas a sus embajadores en Estados Unidos y Australia como forma de protesta.



"Lo que está en juego en esta crisis … son temas estratégicos, antes que los temas comerciales", expresó Attal en entrevista con la emisora BFMTV.



"El tema más importante es el balance de fuerzas en la región Indo-Pacífico donde está parte de nuestro futuro, y nuestras relaciones con China", añadió.



El contrato con Australia es reflejo de la importancia que Estados Unidos ahora le está dando a su rivalidad con China. Pero Francia siente que se les está despojando de influencia en una región donde también tiene presencia e influencia geopolítica.



"Francia es un país con influencia en la región Indo-Pacífica", expresó Attal, mencionando el territorio francés de Nueva Caledonia, la gran cantidad de ciudadanos franceses que viven en la región y las bases militares francesas allí.



La región Indo-Pacífico es también de interés para Europa, añadió.



Macron le exigirá explicaciones a Biden sobre "esta importante ruptura en la confianza mutua", recalcó el portavoz. "Hubo un momento de asombro, enojo, pero ahora hay que avanzar".



El viernes en la noche, el ministro de exteriores francés Jean-Yves Le Drian acusó a Estados Unidos de "hipocresía, desdén y mentiras".



El primer ministro de Australia Scott Morrison declaró el domingo que Francia "debería tener razones para saber que teníamos graves reservas" sobre los submarinos franceses que según dijo no están a la altura de los intereses estratégicos de Australia.