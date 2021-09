Nancy Pelosi: "El capitalismo no ha servido a nuestra economía tan bien como debería"

18.09.21 - "En Estados Unidos, el capitalismo es nuestro sistema, es nuestro sistema económico, pero no ha servido a nuestra economía tan bien como debería", ha declarado este viernes la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, durante un evento de Chatham House en Londres, Reino Unido.



"Así que lo que queremos hacer no es apartarnos de él, sino mejorarlo y garantizar que nos sirva", agregó. Según Pelosi, históricamente, el 'capitalismo de las partes interesadas' ha permitido que los salarios tanto de los trabajadores como de los directivos aumenten junto con la productividad, pero el cambio económico de las últimas décadas ha favorecido al 'capitalismo de accionistas'.



"No se puede tener un sistema en el que el éxito de algunos emana de la explotación de los trabajadores y brota de la explotación del medioambiente y el resto, y tenemos que corregirlo", sostuvo la legisladora demócrata. "No podemos permitir una explotación de nuestra mano de obra", enfatizó, criticando el estancamiento de los salarios de los empleados.



No obstante, la presidenta de la Cámara de Representantes estima que las cosas van cambiando e incluso en el sector privado se están dando cuenta de la necesidad de los cambios.



En su discurso no ha llegado a utilizar la palabra 'socialismo', que sigue delicada en la política estadounidense. De hecho, durante las elecciones presidenciales del año pasado, Donald Trump llamó a su entonces rival Joe Biden un "caballo de Troya del socialismo".



Este jueves, Biden declaró que desde el inicio de la pandemia la fortuna de los multimillonarios ha aumentado en 1,8 billones de dólares, de acuerdo con los datos del informe de Americans For Tax Fairness y el Instituto de Estudios Políticos, y que 55 de las corporaciones más grandes del país no pagan ni un céntimo en impuestos federales sobre la renta. "Simplemente injusto", manifestó el mandatario.