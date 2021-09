Presidente de Vietnam llega a Cuba en visita oficial

18 de Septiembre - El presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, arribó el sábado a Cuba de visita oficial poco después de que las autoridades de salud del país asiático aprobaran el uso de la vacuna cubana contra el nuevo coronavirus, Abdalá.



El mandatario, miembro del Partido Comunista de su país, estará en la isla hasta el lunes, indicaron medios de prensa oficiales. Fue recibido por el vicepresidente cubano Salvador Valdés, constató The Associated Press.



El Ministerio de Salud de Vietnam emitió un comunicado horas antes anunciando que Abdalá —desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB)— entraría en el grupo de antígenos certificados por el país asiático, que enfrenta un incremento de los casos de COVID-19 y cuenta con poca población inmunizada.



"Una vez más, los pueblos de #Cuba y #Vietnam comparten sus logros científicos-tecnológicos", publicó en su cuenta en Twitter el CIGB, tras darse a conocer la noticia.



Mientras que BioCubaFarma —la empresa estatal que produce los medicamentos en la isla— indicó en la misma red social que la autorización vietnamita se produjo "a partir de una evaluación rigurosa del expediente de la vacuna Abdalá".



Se espera que durante su visita, el mandatario vietnamita se encuentre con su par cubano Miguel Díaz-Canel, quien participaba el sábado en la cumbre de líderes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebra en Ciudad de México.



Se informó, además, que colocará una ofrenda en el mausoleo del fallecido líder Fidel Castro, en la ciudad de Santiago, al oriente del país. También habrán intercambios empresariales y se hablará sobre el Puerto de Mariel, que cuenta con una zona franca y las autoridades cubanas están promocionando.



Vietnam es el segundo socio comercial de Cuba en Asia y un fuerte suministrador de arroz para la isla.



El mandatario visitante recorrerá la planta de investigación y desarrollo del CIGB.



Cuba es la única nación latinoamericana con vacunas propias contra la COVID-19 y está desarrollando una campaña masiva de inmunización en su población en medio de un fuerte rebrote. Espera tener el 90% de su población inoculada para noviembre. Actualmente trabaja con la Organización Mundial de la Salud para obtener su aval.



Además de Abdalá, Cuba desarrolló Soberana 02 y Soberana Plus --que se colocan en el mismo esquema-- por parte del Instituto Finlay.



El Ministerio de Salud de Cuba reportó el sábado que los casos de COVID-19 suman 792.933 desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 y que 6.733 personas han fallecido por la enfermedad.