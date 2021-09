(VIDEOS) EEUU: Prohíben vuelos de drones sobre un puente en Texas tras difundirse imágenes aéreas de miles de migrantes en la zona

18.09.21 - La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, por sus siglas en ingles) impuso este jueves una prohibición a los vuelos de vehículos aéreos no tripulados (VANT) sobre el Puente Internacional Del Río, en el sur de Texas, donde esta semana se acumularon miles de migrantes. Algunos medios ya han denunciado que, de esta forma, se les impide realizar grabaciones aéreas para mostrar la escala de la crisis migratoria en la zona.



Según una nota difundida por la FAA este 16 de septiembre, la prohibición de los vuelos de VANT, impuesta por "razones especiales de seguridad", entra en vigor este jueves por un plazo de dos semanas y durará hasta el 30 de septiembre.



Esta semana, medios de comunicación y autoridades locales compartieron grabaciones de la zona, que se ha convertido en un punto de afluencia masiva de migrantes, la mayoría de ellos de procedencia haitiana, que intentan huir del país golpeado por los desastres naturales y la inestabilidad política.



El alcalde de la ciudad de Del Río, Bruno Lozano, publicó este jueves en su cuenta de Twitter una grabación en la que revela la escala de la crisis actual.



"Buenas noches desde Del Río, Texas. 10.503 (a las 18:45, el 6 de septiembre de 2021) migrantes debajo del puente internacional Del Río. Esta mañana hemos empezado con 8.200. Presidente Biden, ¿ya has sido informado sobre la crisis actual?", tuiteó Lozano.



Según Lozano, los migrantes que llegan al puente tras cruzar el río esperan su detención para ser llevados bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. Asimismo, el alcalde subraya que el área se enfrenta a una amenaza sanitaria, así como una amenaza de seguridad, debido al creciente riesgo de estampidas y de ataques terroristas.



Por su parte, Fox News, que estuvo realizando grabaciones aéreas de la zona a comienzos de esta semana, criticó duramente las restricciones impuestas por la FAA. Como señalaron desde el canal, los drones estaban grabando la zona sin problemas durante 7 meses, hasta que se compartieron las grabaciones de esta semana.



Según el comunicado de la FAA, al que ha tenido acceso Fox News, las restricciones han sido introducidas debido a "la interferencia de drones en los vuelos que realizan las fuerzas de seguridad". Al mismo tiempo, desde la FAA revelaron que los medios de comunicación pueden solicitar permiso para operar en la zona.



"No vamos a permitir que la FAA controle las noticias que reciben", tuiteó por su parte Tucker Carlson, presentador de Fox News.