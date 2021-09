Google y Apple, acusados de "censura" por oposición durante las elecciones legislativas en Rusia

Credito: Web

17-09-21.-El movimiento del líder opositor encarcelado Alexéi Navalni acusó el viernes a Google y Apple de ceder ante el Kremlin al suprimir de sus plataformas una aplicación que guía para votar contra el partido del presidente Vladimir Putin, en el primer día de las legislativas de Rusia.



Aislado a causa de un importante foco de coronavirus en su entorno, Putin votó electrónicamente este viernes.



Prácticamente ningún candidato contrario al Kremlin ha sido autorizado a presentarse en estas elecciones, que se celebran durante tres días (de este viernes al domingo) y después de meses en los que se ha intentado reducir a la mínima expresión a los movimientos opositores.



«Tenemos a todo el Estado ruso contra nosotros e incluso a las grandes empresas tecnológicas, pero eso no significa que vayamos a ceder», dijo el equipo de Navalni en un mensaje difundido por Telegram este viernes.



«Hoy (viernes) a las 8 de la mañana, hora rusa, Google y Apple suprimieron nuestra aplicación Navalni de sus tiendas de aplicaciones. Es decir, cedieron al chantaje del Kremlin», dijo en la mensajería Telegram Leonid Volkov, un opositor en el exilio muy cercano a Navalni.



Horas después, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que las dos empresas simplemente se habían plegado a la ley rusa. «Esta aplicación es ilegal en nuestro país», insistió.



En este contexto, los partidarios de Navalni pusieron en marcha una estrategia de «voto inteligente», vía una aplicación que indica a qué candidato hay que apoyar, en la inmensa mayoría de los casos un comunista, para desbancar a los aspirantes de Rusia Unida, la formación de Putin.



La aplicación permite saber a quién votar en cada circunscripción legislativa, pero también en comicios locales y regionales. En el pasado, este servicio había tenido cierto éxito, especialmente en Moscú en 2019.



Google y Apple no hicieron comentarios de inmediato. Sin embargo, Rusia ha reiterado recientemente las advertencias a los gigantes de internet que se nieguen a eliminar contenido considerado ilegal, incluidos los del movimiento Navalni prohibido por «extremismo» desde junio.



Además, representantes de las tecnológicas fueron convocados el jueves ante una comisión de la cámara alta del Parlamento.



Este viernes, el senador Andréi Klimov, jefe de esta comisión, estimó que tras la «conversación» del jueves, «Google y Apple sacaron la única conclusión posible».



Unos 108 millones de rusos están llamados a las urnas para elegir a los 450 miembros de la Duma, la cámara baja del Parlamento. Los resultados de las elecciones se darán a conocer el domingo, a partir de las 18H00 GMT.



«Debido a las restricciones sanitarias, a la cuarentena, he cumplido con mi deber ciudadano en línea», dijo el jefe de Estado, en un vídeo difundido por el Kremlin.



Sus detractores han denunciado fraude, difundiendo numerosas grabaciones e imágenes por las redes sociales, como suelen hacer en cada escrutinio.



– Filas sospechosas –



Los opositores explicaron que observaron grandes filas frente a algunos colegios electorales por la presión que ejercen los jefes sobre sus funcionarios y empleados para que acudan a votar durante su horario laboral.



La cuenta de Twitter de un candidato preso, Alexéi Pivovarov, estaba transmitiendo imágenes de aglomeraciones en las urnas.



Asimismo, la oenegé especializada en observación electoral, Golos, también detalla este tipo de fraude en su sitio web, publicando fotos de pilas de papeletas dobladas dentro de las urnas.



Esta respetada organización no gubernamental ha sido clasificada como «agente extranjero» por el gobierno ruso, una etiqueta que complica su actividad.



Entre los votantes interrogados por AFP, algunos no ocultaron su decepción. Evguéni Kovtounov, científico informático, preconizó que no habrá ningún cambio significativo de la votación.



Sin embargo, en Moscú, Mijáil Streltsov, un pensionista de 91 años, está satisfecho con el actual statu quo: «Lo más importante es que el país esté estable y se desarrolle».



En enero, Navalni fue encarcelado tras regresar a Rusia después de haber sido tratado en Alemania por un grave envenenamiento que casi le cuesta la vida y del que se acusa al Kremlin.



Desde entonces, su movimiento fue prohibido acusado de «extremista» y la mayoría de sus aliados tuvieron que exiliarse, fueron detenidos o sus candidaturas legalizadas.



Rusia Unida, impopular y salpicado por numerosos escándalos de corrupción, cuenta con menos del 30% de las intenciones de voto.



Pero la formación ganará probablemente los comicios ya que no existe una competencia real y los otros partidos presentes en la Duma siguen, más o menos, la línea del Kremlin.





