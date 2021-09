Francia critica alianza de Joe Biden con Australia como “brutal” y al estilo de Trump

Submarino nuclear "Venganza" de fabricación británica en una base escocesa de Faslane-on-Clyde Credito: Dpa

16-09-21.-El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, criticó a Joe Biden por la alianza con Australia y Gran Bretaña frente a China como "brutal”, comparándolo con Trump. El acuerdo prevé submarinos nucleares.



Francia se ha quejado por las consecuencias de la firma de esta alianza tripartita, al haber llevado a Australia a cancelar un importante contrato de compra de submarinos franceses. "Esta decisión unilateral, brutal, imprevisible, se parece mucho a lo que hacía el presidente Trump", denunció Le Drian en una entrevista a la emisora France Info en la que insistió en que "esto no se hace entre aliados" y tendrá consecuencias.



"Nuestra posición -añadió- es de gran firmeza, de incomprensión y de petición de explicaciones y clarificaciones de unos y de otros".



Mal ambiente entre aliados militares



Por su parte, el ministro británico de Defensa, Ben Wallace, dijo que el Reino Unido no tiene intención de suscitar el antagonismo de Francia con la firma de un pacto de defensa entre el Reino Unido, Estados Unidos y Australia. En unas declaraciones a la cadena Sky News, Wallace insistió en que el Reino Unido "no salió a pescar estas oportunidades. Fundamentalmente, los australianos tomaron la decisión que querían una capacidad (de submarinos) diferente".



"Nosotros no tenemos intención de hacer nada para suscitar el antagonismo de los franceses. Los franceses son algunos de nuestros más estrechos aliados militares en Europa", añadió el ministro.



Australia: "Submarinos convencionales ya no se ajustan a necesidades”



El primer ministro australiano, Scott Morrison, informó de la suspensión del programa para la construcción de la nueva flota de submarinos convencionales con la empresa francesa Naval Group (DCNS), al considerar que éstos ya no se ajustan a "las necesidades operativas en las próximas décadas" en la región Indo-Pacífico.



El pacto alcanzado por los tres países incluye el desarrollo de submarinos nucleares para Australia y su objetivo es reforzar la cooperación trilateral en tecnologías avanzadas de defensa, como inteligencia artificial y vigilancia de larga distancia.



*Con información de Dw, efe, FranceInfo y SkyNews