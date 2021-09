(VIDEO) Uruguay: Masivo cierre en paro por reivindicaciones sociales y contra el gobierno de Lacalle Pou

15.09.21 - Las calles de Montevideo plebiscitaron el año y medio de gobierno de Luis Lacalle Pou. Un paro con movilización – el tercero contra la coalición que lidera el presidente – se hizo sentir este miércoles en la capital.



El secretario general de la central sindical uruguaya Pit-Cnt, Marcelo Abdala, proclamó hoy que 'cualquier acción del movimiento obrero y popular es la mejor política', al cerrar el paro nacional convocado por reivindicaciones sociales.



Así ripostó a comentarios gubernamentales dirigidos a reducir esta acción a un movimiento político partidario



'La avenida Libertador nos quedó chica', dijo del espació de concurrencia de la movilización, que 'no es solo sindical sino del conjunto de los sectores populares para presentar propuestas de trabajo, salario, seguridad social, del rol de las empresas del Estado'.



También enfatizó en la perspectiva de lucha, 'de unidad sin exclusiones, de construcción de la gran mayoría' que no solamente derogará 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, sino que 'abrirá en su acción el torrente de un desarrollo nacional'.



Criticó una rendición de cuentas y un presupuesto de recortes, que rebaja salarios y apunta contra toda la sociedad y exigió espacios democráticos de discusión.



'Aquí está el pueblo en su manera más genuina, diversa, vastísima, amplia, en esa ética de la solidaridad con las compañeros de las ollas populares que se baten día a día, no solamente para entregar el plato de comida, sino el corazón contra el hambre que genera el sistema a diario', expresó.



Las tensiones sociales en Uruguay van en aumento



La LUC es un parteaguas que terminará su recorrido en los primeros meses de 2022. Los nueve miembros de la Corte Electoral están analizando las 796.526 firmas que juntaron la oposición y distintas expresiones de la sociedad para someter la ley a un referéndum.



Una encuesta de la consultora Cifra sostiene que la LUC es apoyada por un 44 % de la población, el 34 % la rechaza y un 22% se mantiene indeciso. Una semana antes la misma empresa había difundido que la aprobación de Lacalle Pou como presidente bajó diez puntos en un año. “Los juicios sobre la gestión se deterioran, lenta pero sistemáticamente, desde julio de 2020”, dice el estudio.

