Epidemiólogo jefe de EEUU no excluye la posible aparición de una nueva y "monstruosa" cepa del coronavirus

14.09.21 - El epidemiólogo jefe de EE.UU., Anthony Fauci, advirtió que podría surgir una variante de COVID “funcionalmente diferente ” con la posibilidad de que se desarrolle una forma “monstruosa ” del virus. Así lo declaró este martes durante una entrevista en el programa Morning Joe, de la cadena MSNBC.



Cuando la reportera le preguntó sobre la posibilidad de que surja alguna variante "monstruosa" del covid-19, aún más peligrosa que la delta, Fauci contestó que en realidad sí existe ese riesgo, ya que "a medida que aumenta la circulación del virus en la comunidad, se produce una acumulación suficiente de nuevas mutaciones para obtener una variante sustancialmente diferente de las que estamos viendo ahora".



El principal asesor epidemiológico de la Casa Blanca reiteró que es necesario que las personas se vacunen, no solo para protegerse sino para evitar las mutaciones del virus, y explicó que el covid-19 "no mutará si no tiene la oportunidad de propagarse y replicarse".



Fauci también destacó que las variantes futuras del coronavirus podrían ser más resistentes a las vacunas.



En junio, Anthony Fauci advirtió sobre la posibilidad de que la variante delta del coronavirus se convierta en la dominante en el país norteamericano, por lo que hizo un llamamiento a inocular a más personas antes de que eso suceda.



Igualmente dijo: “Siempre existe el riesgo de que, a medida que aumente la circulación del virus en la comunidad, obtendrá suficiente acumulación de nuevas mutaciones para obtener una variante que sea funcionalmente diferente a las que estamos viendo ahora".



Continuó diciendo que Delta transmite “extraordinariamente fácil y eficientemente ” entre personas, y explicó el reciente aumento en los casos ien EE. UU.



“Una de las razones por las que queremos asegurarnos de vacunar a la mayor cantidad posible de personas es que los virus no mutarán si no tienen la oportunidad de propagarse y replicarse.Entonces, cuanta más dinámica de actividad viral tenga en la comunidad, mayor oportunidad le dará al virus de mutar.Así que es una de esas cosas que estás vacunando ahora para evitar que venga el próximo mutante, la siguiente variante “, dijo.



La advertencia de Fauci llega como la experiencia de EE. UU.una cantidad de casos por día no vistos desde el invierno. Según el rastreador de COVID de The New York Times , hasta el martes, EE. UU. informaba 152,177 nuevos casos de COVID por día.



En todo el país,un promedio del 54 por ciento de la población está completamente vacunada, pero ningún estado aún tiene el 70 por ciento de su población completamente vacunada.



El estado más cercano a alcanzar este nivel es Vermont, con un 69 por ciento completamente vacunado. 67 por ciento depersonas en Connecticut, Maine y Massachusetts están completamente vacunadas.



En el extremo opuesto del espectro se encuentran los estados de West Virginia, Wyoming, Idaho y Alabama, donde el 60% de la población aún no havacunados.



EE. UU. está a la zaga de otros países. En Europa, España tiene el 75 por ciento de la población.



Con información de ActualidadRT / Agencias