España: Tribunal suspende la extradición de 'El Pollo' Carvajal a EEUU hasta resolver su petición de asilo

14-09-21.-La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional de España suspendió cautelarmente la entrega de Hugo El Pollo Carvajal a Estados Unidos, reseñó el portal español El Mundo.Los magistrados Alfonso Guevara, Carlos Fraile y María Teresa García, acordaron paralizar por el momento la extradición del ex jefe de la Inteligencia Militar de Venezuela, acusado por las autoridades estadounidenses de urdir un plan para "inundar de cocaína" EEUU en colaboración con la guerrilla colombiana de las FARC.La resolución señala que "se suspende la materialización de la entrega" hasta que el Ministerio del Interior informe sobre la petición de asilo que cursó Carvajal en 2019 y recalca que no puede resolver hasta conocer este extremo. La ley que regula el asilo establece que "la solicitud de protección suspenderá, hasta la decisión definitiva, la ejecución del fallo de cualquier proceso de extradición de la persona interesada que se halle pendiente".En paralelo, la defensa de Carvajal también había pedido suspender cautelarmente la entrega a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, ante la que recurrió la decisión del Gobierno de dar luz verde a su extradición.El Pollo Carvajal fue detenido la pasada semana en Madrid tras darse a la fuga hace dos años después de que la Audiencia Nacional admitiera la petición de extradición de las autoridades americanas. La DEA (Agencia dependiente del Departamento de Justicia de EEUU encargada de la lucha contra el narcotráfico) informó a la Policía Nacional de la ubicación exacta en la que Carvajal se encontraba oculto.Carvajal permanecía escondido en un piso de la madrileña calle de Torrelaguna del que no salía para nada. Tanto la UDYCO (Unidad de la Policía contra el Crimen Organizado) como la DEA sostienen que Carvajal se ha sometido durante los últimos tiempos a operaciones de cirugía estética y que se camuflaba utilizando disfraces.