Japón alerta de posible ataque en el sureste asiático

13 de Septiembre - El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón instó a sus ciudadanos el lunes a mantenerse alejados de las instalaciones religiosas y las multitudes en seis países del sureste asiático, advirtiendo de un posible ataque.



El ministerio dijo que había obtenido información de que "existen mayores riesgos, como los atentados suicidas".



La advertencia se aplica a los ciudadanos japoneses en Indonesia, Filipinas, Singapur, Malasia, Tailandia y Myanmar.



El aviso fue recibido con desconcierto en varias de esas naciones, que dijeron que no tenían conocimiento de tal amenaza, o detalles de Japón sobre la fuente de su información.



Tanee Sangrat, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia, dijo que Japón no reveló el origen de la advertencia. Las agencias de seguridad tailandesas no tienen información propia sobre una posible amenaza, dijo el portavoz adjunto de la policía Kissana Pathanacharoen.



Del mismo modo, el Departamento de Relaciones Exteriores de Filipinas dijo que no tenía conocimiento de ninguna información sobre un nivel elevado de amenaza, mientras que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Teuku Faizasyah, negó que se hubiera enviado ninguna advertencia a los ciudadanos japoneses allí.



La policía de Malasia tampoco ha recibido ninguna información ni ha detectado amenazas a la seguridad, dijo el jefe de la policía nacional, Acryl Sani Abdullah Sani.



En el breve aviso, Japón instó a sus ciudadanos a prestar mucha atención a las noticias e información locales y a tener precaución "por el momento", pero no dio un plazo específico ni otros detalles.



La cancillería nipona se negó a proporcionar la fuente de la información o decir si fue compartida con otros países. Dijo que el aviso se había enviado a sus embajadas en los países interesados para ser distribuido a los ciudadanos japoneses.