(VIDEO) Brasil: Hasta la derecha está protestando a Bolsonaro

12.09.21 - Miles de brasileños se manifestaron este domingo contra el presidente Jair Bolsonaro en las principales ciudades del país. Las protestas fueron convocadas por movimientos de derecha, aunque participaron también diputados y líderes de izquierda, días después de masivas movilizaciones en apoyo al presidente.

Estos fueron los mismos movimientos que impulsaron en 2016 el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff y ahora defienden una "tercera vía" para las elecciones presidenciales de 2022 bajo el lema "Ni Bolsonaro ni Lula".

Las manifestaciones contra el presidente Bolsonaro convocadas por organizaciones de corte conservador, como el Movimiento Brasil Libre (MBL) y el VPR (Vem Pra Rua), se desarrollaron en diferentes capitales de Brasil, mientras se esperan más protestas en la tarde de este domingo.



Se planificaron marchas en 15 capitales, con especial foco en las ciudades que tuvieron gran aglomeración el martes pasado, con las manifestaciones de los simpatizantes del presidente el pasado 7 de septiembre , que incluyeron banderas antidemocráticas y discursos autoritarios de Bolsonaro.



Los actos convocados por grupos de derecha descontentos con la gestión el excapitán del ejército no cuentan con la presencia del mayor partido de oposición en Brasil, el PT, ni las principales centrales sindicales del país ni los movimientos populares de izquierda.



En las protestas de este domingo, que no contaron con mucha participaron según reporta la prensa local, también acudieron líderes de centro y derecha que rompieron con el Gobierno de Bolsonaro, que buscan acercamientos con organizaciones progresistas para juzgar al mandatario.



En los actos antidemocráticos promovidos el martes pasado cuando Brasil celebraba su Día de la Independencia, los conductores se manifiestaron a favor del gobierno de Bolsonaro y en contra de los ministros del Tribunal Supremo Federal (TSF).



Alentados por Bolsonaro, los transportista realizaron bloqueos de carreteras, sin embargo el presidente ultraderechista tuvo que intervenir para pedirles que levantaran los accesos clausurados y detuvieran sus protestas.



No obstante, en un momento de gran tensión, los camioneros impidieron el acceso a la Explanada de Ministerios en Brasilia e intentaron bloquear los accesos del TSF.



A diferencia de las manifestaciones contra el presidente del martes pasado, cuando organizaciones políticas de izquierda y civiles demandaron en más de 170 ciudades brasileñas la salida de Bolsonaro, este domingo grupos conservadores y liberales buscan el mismo propósito por el descontento que existe hacia el mandatario.



El bando progresista no ve ninguna legitimidad en un acto realizado por el MBL, un grupo que, según recuerdan sus opositores, utilizó las mismas tácticas bolsonaristas de difamación de figuras de la izquierda en las redes, en especial en el caso de la expresidenta Dilma Rousseff.



Sin embargo, ahora estos mismos grupos de derecha buscarían un acercamiento con los grupos progresista con miras a llegar a un consenso para proceder al juicio político contra Bolsonaro.



Con este objetivo, estas organizaciones retiraron el lema de esta protesta que era "Ni Lula ni Bolsonaro", en relación a la posible candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder del PT.



Ahora, la afirmación es que la única bandera es el juicio político al actual presidente. El giro, sin embargo, no convenció a los principales grupos de izquierda.

Con información de Telesur / Agencias.