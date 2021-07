Brasil: Reportan que Bolsonaro sufre una obstrucción intestinal y evalúan cirugía de emergencia

14.07.21 - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado esta tarde a un centro sanitario privado en San Pablo, luego de que los estudios realizados ante un dolor abdominal revelaran una obstrucción intestinal. Se definirá en las próximas horas si se le realiza una cirugía de emergencia, informó la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno.



Su primer traslado al Hospital de las Fuerzas Armadas había sido definido por el doctor Antonio Macedo, responsable de las cinco operaciones realizadas al mandatario luego del atentado en el que recibió un cuchillazo en el estómago durante la campaña presidencial de 2018. Desde la sala de internación, Bolsonaro tuiteó una imagen suya con el mensaje: «Volveremos pronto si Dios quiere. ¡Brasil es nuestro!».



«El doctor Antonio Macedo constató una obstrucción intestinal y resolvió llevarlo a San Pablo, donde hará exámenes complementarios para definir la necesidad, o no, de una cirugía de emergencia«, indicó la Secretaria de Comunicación del Palacio de Planalto. El lugar elegido para el traslado fue el Hospital Vila Nova Star del barrio Vila Nova Conceição, en la zona sur de San Pablo.



La presidencia había informado inicialmente que Bolsonaro sería sometido a exámenes en Brasilia y permanecería «en observación entre 24 y 48 horas, no necesariamente dentro del hospital». Por su parte Alexandre García, periodista bolsonarista de CNN Brasil y exvocero del dictador militar Joao Baptista Figueiredo, contó que el presidente «sintió mucho dolor a las cuatro de la mañana y la primera dama, Michelle, llamó a los médicos».



El mandatario de 66 años fue examinado por el doctor Macedo luego de ser internado el miércoles por la mañana en el Hospital de las Fuerzas Armadas para someterse a «exámenes e investigar la causa del hipo» que le aqueja desde hace más de diez días. Desde la semana pasada, Bolsonaro venía quejándose públicamente de un hipo persistente, después de someterse a un tratamiento de implante dental.



«Gente, estoy sin voz. Si empiezo a hablar mucho, vuelve la crisis de hipo… Ya volvió», afirmó el martes, con aspecto cansado, frente a un grupo de simpatizantes frente al Palacio de Alvorada, su residencia oficial en Brasilia.



De confirmarse la necesidad de una cirugía, se trataría de la sexta a la que se somete el mandatario desde que fue apuñalado en el intestino durante su campaña presidencial en septiembre de 2018, en un mitin celebrado en la localidad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, al sureste del país.



Adelio Bispo, el autor del atentado y exafiliado del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fue diagnosticado con trastorno delirante y declarado inimputable por la justicia. Actualmente está recluido en la unidad psiquiátrica de una cárcel de máxima seguridad de Brasil.



Sin embargo, Bolsonaro insiste en que la tentativa de asesinato fue planeada y tuvo un trasfondo político. «Un desafío más, consecuencia de la tentativa de asesinato promovida por un exmilitante del PSOL, brazo izquierdo del PT, para impedir la victoria de millones de brasileños que querían cambios para Brasil. Un atentado cruel no solo contra mi, sino contra nuestra democracia», escribió el miércoles Bolsonaro desde su internación en Brasilia.



En una serie de tuits el mandatario de ultraderecha agradeció los mensajes de apoyo recibidos en las últimas horas destacando que «esto es lo que nos motiva a seguir adelante y enfrentar todo lo necesario para sacar a Brasil de las garras de la corrupción, los valores invertidos y el crimen organizado».





